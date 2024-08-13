Володин назвал основные проблемы с детским отдыхом в России

Во время заседания совета Государственной думы с представителями правительства России обсуждались вопросы организации детского отдыха в стране. Подробности об этом в своем телеграм-канале рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Всего лишь 28 процентов школьников от общего количества обучающихся имеют возможность отдохнуть в детских лагерях», – отметил Володин.

По его словам, основные проблемы детского отдыха в России заключаются в высоких ценах на путевки, плохое состояние помещений, вопросы питания, дефиците медиков и воспитателей в местах отдыха.

Тему детского досуга поднимут на заседании Госдумы в сентябре, где планируется найти решение проблем и разработать план по улучшению системы.

Ранее южная транспортная прокуратура открыла горячую линию для приема сообщений. Теперь можно пожаловаться на отсутствие билетов и высокие цены.