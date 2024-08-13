Волгоград умудрился войти в топ отдыха не у моря

Популярный сайт по аренде жилья озвучил ТОП городов России для отдыха не у моря. В лидерах оказалась не самая теплая, зато с волжскими берегами Казань. За ней южные города Кисловодск и Краснодар. А вот на четвертом месте, как сообщает корреспондент ГлагоL в Волгограде Иван Илюхин, именно этот город-герой с его палящим зноем и берегом великой русской реки.

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Парадокс ситуации в том, что в нынешнем сезоне в Волгограде так и не было открыто ни одного официального городского пляжа. Что вызывает у жителей крупного областного центра вполне справедливые нарекания.

В какой-то мере компенсируется этот пробел несколькими современными бассейнами центрального парка города. Самый крупный в стране парковый бассейн построен здесь практически у подножия Волгоград-Арены. Зимой он становится для горожан и гостей просторным красивым катком.

Как рассказали в администрации центрального парка культуры и отдыха Волгограда, бассейн «Лагуна» решили дополнить здесь еще и водопадом, гротами. Искусственные скалы длиной 50 метров и высотой 5 изготавливают из смеси, устойчивой к резким перепадам температуры и не подверженной коррозии.

И все же, это искусственные водоемы, пусть и под открытым небом. А оборудованные природные пляжи есть теперь лишь на противоположном от города берегу Волги. Благо, ставший особой достопримечательностью Волгограда «танцующий» мост доставляет людей к пляжам практически рядом с городом, но с видом на него только с другой стороны реки.

Правда, и там такие места, преимущественно платные. А те, что бесплатны, по большей части, стихийны и порядок на них оставляет желать лучшего.

Есть здесь и особые изюминки, которые интересны не только любителям пляжного загара, но и активного отдыха.

На базе волгоградского VjlgaSurfCamp любители вейк-серфинга проводили даже соревнования по отбору российских спортсменов на мировой чемпионат. Но желающих встать на гребень речной волны, создаваемой катером на водной глади, немало не только среди спортсменов.

«И в будни практически все выезды расписаны, а в выходные так вообще аншлаг. Надо записываться заранее. Это и трудный, и зрелищный вид спорта, поэтому так интересен людям». Вероника Чепрасова, инструктор клуба VolgaSurfCamp

Покорение волны, и в самом деле, адреналин, с которым мало что сравнится. И все же такой вид отдыха не для всех. И дело не только в физических данных, но и в цене. Почти 8 тысяч за 25 минут стоит такой прокат. Правда, на современном катере, и с профессиональным инструктором.

Август, безусловно, является месяцем, когда россияне устремляются к морю. Но ажиотаж на морских берегах в нынешнем сезоне настолько велик, что набралось немало туристов, которые и у пресноводных водоемов ловят прекрасные моменты отдыха. И ищут места, где провести отпуск без суеты и очередей. У воды, пусть и не напоенной целебными солью и йодом.

Будь в Волгограде больше благоустроенных мест у берега великой русской реки, возможно, этот южный город смог бы разместиться и на более высоком месте рейтинга. Тем более, что по летнему теплым в городе остается и сентябрь, и даже начало октября.

А пока, по данным популярного сервиса по аренде жилья, туристы приезжают в город-герой на Волге, плюс-минус, на 2 дня. В 2022 и 2023 годах город-герой посетили по полтора миллиона гостей. Власти региона поставили задачу увеличить турпоток до 5 млн человек в год.

Конечно, основной точкой притяжения путешественников в этот город является величественный мемориал на Мамаевой кургане и музей-панорама «Сталинградская битва». Но Волгоград, как теперь понятно, интересен не только историей. И здесь давно пора серьезно развивать еще и индустрию пляжного отдыха.