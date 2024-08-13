Стало известно, сколько нужно денег на постройку туркластера «Жемчужина Сибири»

Инвестиции в проект туристическо-рекреационного кластера рядом с центром зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» превысят изначальные ожидания в 45 млрд рублей. Власти продолжают переговоры с потенциальными партнерами.

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«Изыскания будут проводиться в текущем году. В следующем году мы приступим к очередной стадии проекта: планировки, межевания территории, то есть уже будем заходить в предпроектную работу. Первый горизонт, на который мы смотрим, – это 2027–2028 год, когда мы говорим про первую очередь. Сроки реализации проекта – до 2035 года», – отметила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова на презентации проекта в рамках пресс-тура, приуроченного к юбилею региона.

Она также подчеркнула, что проект достаточно большой. Курорт будет располагаться на территории в 230 га.

Концепция туркластера уже готова. Также появились первые желающие зайти в проект. Однако власти пока не могут назвать имена инвесторов, которые готовы сказать «да». Как отметила Мария Трофимова, когда начнутся первые шаги по реализации проекта, первые партнеры сами себя назовут.

«Мы его анонсировали в твердой уверенности, что этот проект выйдет, он будет реализован, и для этого будут предусмотрены все необходимые ресурсы: временные, человеческие, финансовые и так далее», – подчеркнула директор департамента потребительского рынка и туризма региона.

Губернатор Тюменской области Александр Моор уже делился концепцией кластера. На территории курорта обустроят лыжный тоннель, термальный центр и отель на тысячу и более номеров. Как отметил глава региона, благодаря проекту в регионе появится порядка трех тысяч рабочих мест.

Попасть в зону развлечений можно будет «с берега тюменского моря», уточнил замгубернатора Андрей Пантелеев.

Один из первых анонсов проекта прозвучал еще в конце 2022 года. Тогда власти решали вопрос инфраструктуры.