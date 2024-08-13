В Якутии для туристов открыли поле с подсолнухами

В Хангаласском улусе жителям и гостям разрешили посещать известное в Якутии поле с подсолнухами.

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Подсолнуховое поле расположено между Покровском и Немюгюнским наслегом Хангаласского улуса, сообщает контент-партнер "РГ" УлусMedia со ссылкой на SakhaDay.

Растения выращивают на участке Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства. В среднем за выходные погулять среди ярких цветов приезжали около тысячи человек за день. Кстати, вход платный: для взрослых - 200 рублей, детям - 100 рублей.

Площадь поля около двух гектаров. Подсолнухи здесь выращивают для научных целей, на участках сотрудники НИИ проводят опыты. Сорт растений - Кулундинский, он достигает в высоту более 170 сантиметров.