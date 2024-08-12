В Крыму появился новый туристический маршрут
В Крыму начал работать новый туристический маршрут «Тропа Палласа».
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.
Маршрут, протяжённостью более 4 км, назван в честь исследователя и естествоиспытателя Петра Симеона Палласа.
Тропа оборудована беседками, смотровыми площадками, качелями, арт-объектами и информационными стендами.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области создадут культурно-туристический маршрут «Полесское кольцо», который объединит исторические памятники и природные локации.