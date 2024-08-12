В Крыму появился новый туристический маршрут

В Крыму начал работать новый туристический маршрут «Тропа Палласа».

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.

Маршрут, протяжённостью более 4 км, назван в честь исследователя и естествоиспытателя Петра Симеона Палласа.

Тропа оборудована беседками, смотровыми площадками, качелями, арт-объектами и информационными стендами.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области создадут культурно-туристический маршрут «Полесское кольцо», который объединит исторические памятники и природные локации.