Туристы разочаровались отдыхом на Черном море

Летний отдых на Черном море не оправдывает ожиданий многих туристов, что подтверждают отзывы, опубликованные изданием NewsNN. Посетившие гостевой дом в поселке Лоо жалуются на антисанитарию и низкое качество обслуживания.

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Туристы отмечают нехватку магазинов и плохое качество еды в местных столовых, описывая их как «аттракцион под названием «поесть и остаться в живых»». Загрязнение моря, включая мусор и подгузники, также вызывает беспокойство.

Некоторые отдыхающие столкнулись с ротавирусной инфекцией, связывая это с несоблюдением санитарных норм. Жалобы на проблемы с желудочно-кишечным трактом связаны с некачественной местной водой и пищей.