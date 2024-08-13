Сотни миллионов: Санкт-Петербург отчитался о размерах курортного сбора

Поступления от курортного сбора в бюджет Петербурга составили 342 млн рублей с начала действия сбора с 1 апреля 2024 года, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников в своем Telegram-канале. Поступления уже превзошли прогноз, ожидалось, что до конца года они составят около 310 млн рублей.

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"По состоянию на 12 августа поступления от курортного сбора в бюджет Петербурга составили 342 млн рублей, в том числе 105 млн рублей за июль", - написал он.

В Санкт-Петербурге курортный сбор начали взимать с совершеннолетних путешественников с 1 апреля 2024 года, его размер составляет 100 рублей в сутки. Оплата сбора обязательна как для российских, так и иностранных гостей старше 18 лет.

Полученные средства будут расходоваться на сохранение, восстановление и развитие туристской инфраструктуры. В 2024 году они будут направлены на благоустройство пляжей "Ласковый" и "Дюны", реставрацию Московских ворот и создание фонтана в Линейном парке.

Ранее на совещании с президентом РФ министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что туристический поток в Петербург за первое полугодие вырос на 20% по сравнению с 2023 годом.