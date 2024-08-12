В Невинномысске появится несколько пляжей

Работы по благоустройству береговой зоны в ставропольском Невинномысске перенесли на следующий год. После их завершения в городе появится несколько пляжных зон.

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«Первый пляж — это дикий пруд, дикая растительность, камышовая зона, рыбалка, тихий, спокойный отдых. И самый дальний — это спортивный, детский отдых, где на воде и на берегу будут спортивные развлекательные объекты», — рассказал ТАСС глава Невинномысска Михаил Миненков.

Он добавил, что строительство должно было начаться в этом году, но сроки перенесли на 2025 год.

«Мы их [пляжи] спроектировали на 2,3 миллиарда, это зона 40 гектаров вдоль Кубани. И в этом проекте у нас несколько зон: зона open-air со сценой на 25 тысяч слушателей, фонтанная зона с фонтаном 105 метров, с голограммой и так далее. Должны были в этом году начать строить, но принято было решение отложить на год», — сказал Миненков.

В июне прошлого года Миненков сообщал, что благоустройство зоны отдыха предполагается провести на улице Белово, прилегающей к зеленой зоне у реки Кубань. Проект уже прошел госэкспертизу.