Самарская область вошла в число регионов с развивающимся туризмом

Так, внутренний туризм стал в три раза популярнее внешнего в 2023 году. Например, если 10 лет назад за границей отдыхали 43 млн россиян, то по итогам прошлого года - 25 млн. Количество путешествий внутри страны увеличилось с менее 34 млн до почти 80 млн, говорится в исследовании ТАСС.

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Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков рассказал, что сейчас наблюдается рост новых туристических центров, среди которых выделяются регионы Северного Кавказа, Республика Алтай, Адыгея, Калининградская, Ростовская и Мурманская области. Рост привлекательности для путешественников демонстрирует и Самарская область.

Также 63-й регион ранее вошел в топ-15 субъектов страны по количеству россиян, размещенных в КСР (отелях, гостиницах).

Для развития внутреннего туризма необходимо улучшать инфраструктуру, создавать новые точки притяжения и наращивать номерной фонд, заявили в Минэкономразвития. На это направлен национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", который реализуется по решению Президента страны.

Ранее мы писали, что Самарская область обладает огромным потенциалом для создания новых туристических объектов.