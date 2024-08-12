Подсчитано, сколько в среднем туристы тратят на сувениры в Петербурге

Туристы, которые приезжают отдыхать в Петербург, тратят на сувениры в среднем 1 340 рублей. Как пишет издание Neva Today, такие данные приводит комитет по развитию туризма со ссылкой «Турбарометр Санкт-Петербурга».

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Аналитики подсчитали, что по итогам 2023 года бюджет Северной столицы пополнился на 11,8 млрд рублей за счет продажи сувениров. Это почти вдвое больше, чем в 2021 году. При этом размер средних трат туристов на сувенирную продукцию увеличился на четверть, достигнув отметки в 1 340 рублей.

Отмечается, что люди, которые прибывают в Петербург с образовательными целями, тратят на сувениры на 30% больше, чем остальные гости города. На втором месте по расходам находятся культурно-познавательные путешественники, замыкают тройку – деловые туристы.

Чаще всего туристы приобретают на память в городе на Неве открытки местных художников, сладости, сувениры военно-морской тематики и продукцию Императорского фарфорового завода.

Ранее сообщалось, что ученые планируют рассчитать, сколько туристов сможет принимать природный парк «Ингилор» без ущерба окружающей среде.

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