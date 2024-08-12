Охота за звездами: где на Кавказе увидеть небо в алмазах

Середина августа считается идеальным временем для наблюдения за звездами. Все благодаря метеорному потоку Персеид, который начинается в июле и длится до начала сентября. Особенно обильно звезды будут падать в ночь на 13 августа.

© «Это Кавказ»

Ради этой красоты на Северный Кавказ едут любители и профессионалы. Астроклимат здесь идеальный — высокие горы, темные южные ночи и отсутствие искусственного света.

На охоту за звездами можно отправиться в одиночку, с компанией друзей или найти подходящий астроклуб.

«Астроверты»

История клуба началась в 2012 году, когда его будущий научный руководитель Станислав Короткий организовал первый астротур. До этого он работал научным сотрудником обсерватории и не мог связать свою жизнь с другой сферой.

— У меня был опыт преподавания в астрономии в течение 10 лет, — рассказывает Станислав, добавляя, что любит ходить в походы. — Так и появилась идея организовывать образовательные астротуры в обсерватории.

По словам астронома, развитие туризма помогает клубу приобретать новое оборудование, а самые активные участники становятся внештатными сотрудниками и потом помогают в научной работе, например в поисках вспышек новых звезд.

Для своих экспедиций «Астроверты» выбрали Кавказ неспроста. Станислав говорит, что высокие горы позволяют оказаться выше облаков, там, где меньше всего атмосферной пыли и нет крупных городов, который создают световое загрязнение.

— Кавказ — самый южный регион России, а чем ближе к экватору — тем больше неба вы видите, — объясняет Станислав. — И летом на Кавказе ночи длиннее.

Чаще всего в подобные экспедиции приезжают любители астрономии, но есть и те, кто никогда не увлекался звездами. Туристов влечет любопытство и желание оказаться в необычном месте.

Ученый рассказывает, что Меккой для любителей астрономии считается Архыз, а точнее обсерватория Российской академии наук, которая расположена недалеко от поселка Нижний Архыз. В самом же курортном поселке посмотреть на звезды не получится — слишком много искусственного света.

Кроме Архыза наблюдать за звездопадом можно в окрестностях Эльбруса и на юго-западе Дагестана.

Клуб «Астроверты» устраивает поездки в Кисловодскую обсерваторию, Баксанскую нейтринную обсерваторию и обсерваторию «Пик Терскол».

Экспедиции организовываются по случаю значимых астрономических событий. Например, в октябре состоятся три поездки в Архыз. В это время на небе можно будет наблюдать яркую комету.

В программу экспедиции входят мастер-классы, наблюдения в телескопы, экскурсии по обсерваториям, походы в горы, проживание и питание по запросу. А еще участников путешествия научат фотографировать звездное небо и ориентироваться в созвездиях.

Стоимость такого тура обойдется в 40 тысяч рублей за человека, при условии, что соберется группа из 10−12 участников. Если путешественник решит приехать один или в компании друга, то цена будет варьироваться от 50 до 70 тысяч рублей.

«Орион»

— Еще в четвертом классе я строил телескоп из очковой линзы и ватмана, — рассказывает Константин Радченко, основатель астроклуба «Орион». Детское увлечение стало не просто хобби, а делом всей жизни.

В 2012 году Константин организовал первый астротур, совместив астрономию с еще одним своим любимым занятием — походами в горы.

— Основная идея — найти место, откуда лучше всего видно звезды, туманности и другие галактики, — делится астроном. По словам Константина, именно на Кавказе, благодаря его южному расположению, небесные светила поднимаются довольно высоко над горизонтом, что особенно важно для астрономических наблюдений. Ученый говорит, что самое подходящее место для наблюдения — это урочище Джилы-Су. Туда проще всего добраться на машине и расположиться на ночевку.

Кроме этого, экспедиции совершаются в поселок Нейтрино, где помимо незасвеченного неба и обсерватории есть природная красота Приэльбрусья.

Астропутешествия происходят круглый год. Главное условие удачной поездки — хорошая погода.

Кроме экскурсий к самым «звездным» местам, участники ходят в походы по нетуристическим местам Северного Кавказа и слушают лекции по астрономии и астрофизике.

Стоимость астротура — от 7 до 20 тысяч рублей. Цена будет зависеть от места проживания. Некоторые экспедиции предполагают проживание на турбазах или в обсерваториях. Бывают более бюджетные путешествия, когда астротуристы живут в палатках.

Константин говорит, что в путешествия с клубом отправляются совершенно разные категории туристов — среди них есть и любители, и профессионалы, которые приезжают со своими телескопами.

«К звездам»

История астроклуба «К звездам» началась в 2011 году с кружка астрономии в Московском планетарии. В это время его куратором выступал Ярослав Турилов, будущий руководитель клуба. Долгое время он занимался организацией детских поездок в обсерватории.

— Чаще всего мы приезжали на Северный Кавказ, в Карачаево-Черкесию, потому что это самый астрономический регион нашей страны, — рассказывает Ярослав.

С 2019 года клуб переключился на семейный формат путешествий. Как говорит автор проекта, к ним в туры обычно отправляются целыми семьями, даже если астрономией увлекается кто-то один.

Основная локация экспедиций — обсерватория Московского государственного университета, которая находится в Кисловодске.

— Это самая новая обсерватория, — уточняет Ярослав. — Здесь находится 2,5-метровый телескоп.

Кроме этого, клуб устраивает астротуры в обсерваторию «Пик Терскол», поселок Нейтрино, где расположена нейтринная обсерватория, и в Архызскую обсерваторию Российской академии наук.

Ярослав уверен, что секрет популярности Кавказа среди астрофизиков и любителей астрономии прост — наличие гор, обсерваторий и отсутствие засветки.

— У наших гостей есть возможность увидеть, что такое профессиональная астрономия, — говорит астроном и добавляет, что для наблюдения за звездами недостаточно одного темного неба. — Должна быть соответствующая программа: лекции, наблюдения за звездами, посещение достопримечательностей региона, проведение игр и квизов.

При этом, чтобы посмотреть на звезды, не обязательно ехать летом. Как объясняет руководитель астроклуба, поток Персеид дает большое количество метеоров в час — это очень зрелищное событие, поэтому все о нем знают.

— Мне нравится осеннее небо Кавказа, — говорит Ярослав. — Во-первых, в это время года здесь фантастически красиво и еще тепло. Во-вторых, темное небо, на котором уже видны осенние и зимние созвездия.

А вот зимой наблюдать за звездами менее комфортно из-за низких температур, даже если тепло одеться.

Участие в экспедициях клуба обойдется в 60 тысяч рублей за человека. В эту стоимость входят лекции, мастер-классы, экскурсии, проживание в обсерватории, трехразовое питание, посещение 2,5-метрового телескопа, игры, конкурсы и квизы.

В сентябре клуб планирует провести тур с проживанием в обсерватории Российской академии наук в Кисловодске. Его участникам астрономы покажут Юпитер, Сатурн, Млечный путь, звездные скопления, туманности и галактики.

Проект Sky Expeditions

— Астротуризм стал популярен последние 10 лет, — делится своими наблюдениями Роман Жучков, соучредитель проекта Sky Expeditions. — Кажется, что сейчас чуть ли не каждый, у кого есть телескоп, занимается коммерческими турами.

Проект Sky Expeditions был придуман Романом совместно с таким же энтузиастом Родионом Житиным, который давно развивает тему научного туризма.

Роман — доцент кафедры астрономии и космической геодезии Казанского федерального университета. Поэтому создание астрономических туров стало продолжением его научной деятельности. Он говорит, что целью проекта стала не коммерческая составляющая, а желание вести просветительскую деятельность.

Первый астротур Sky Expeditions состоялся в 2018 году.

— Он был немногочисленный, — рассказывает Роман. — Мы раскручивались постепенно, потому что нам нужно было найти свою аудиторию.

Ученый подчеркивает, Sky Expeditions создавался, чтобы найти небезразличных к астрономии людей и объединить их в сообщество, которое может регулярно собираться в рамках проекта и обмениваться знаниями.

— Мы прививаем людям осознанную любовь к астрономии, — добавляет Роман.

При этом в астротурах Sky Expeditions путешественники влюбляются не только в звездное небо, но и место, где проводится экспедиция.

— В регионе безумно красивая природа и одно и самых больших скоплений радио- и оптических телескопов, — объясняет астроном.

На Кавказе есть два особенных инструмента: 6-метровый телескоп БТА, который четверть века был крупнейшим в мире, и самый большой радиотелескоп РАТАН-600. Оба инструмента принадлежат обсерватории САО РАН и находятся близ поселка Нижний Архыз.

Чаще всего участники экспедиций отправляются как раз на площадку близ САО РАН и в живописные окрестности Приэльбрусья. Также астрономические путешествия проводятся и в других уголках страны.

Наблюдать за звездами в компании астрономов проекта можно круглый год. Ближайший астротур планируется совершить в октябре, когда на небе будет видна яркая комета.

Стоимость тура от 40 до 60 тысяч рублей. В эту цену входит трансфер из аэропорта, проживание, питание, лекции, экскурсии и мастер-классы по астрофотографии.