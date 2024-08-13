Стало дороже: «Эльбрус» назвал цены на ски-пассы на новый сезон

Курорт «Эльбрус» объявил цены на сезонные ски-пассы на будущую зиму. Стоимость абонемента по сравнению с прошлым сезоном выросла на 10%.

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«Сейчас можно приобрести сезонники двух типов по классным скидкам: сезонник — 35 000 рублей взрослый и 23 000 рублей детский вместо 55 000 рублей и 35 000 рублей), а сезонник с фаст-треком (подъем на гору без очереди на канатку + возможность прокатиться „по вельвету“ до официального открытия курорта) — 70 000 взрослый и 45 000 детский (вместо 110 000 и 75 000)», — сообщили «Это Кавказ» в пресс-службе института развития Кавказ.РФ, управляющего курортом.

На курорте отметили, что стоимость разовых ски-пассов, абонементов на несколько дней и цены на подъем на канатках в период новогодних праздников станут известны позже.

В прошлом зимнем сезоне сезонный безлимитный ски-пасс стоил 50 000 рублей, детский — 28 600 рублей.

На курорте «Ведучи» пока без скидок фиксированная цена на ски-пассы (до 30 ноября) — 750 рублей взрослый и 500 детский. «Информация по будущему сезону будет позже», — уточнили в компании.