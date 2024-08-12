Составлен рейтинг дорог России

В России только 54% всех автодорог соответствуют нормативным требованиям. Об этом сообщает РИА Новости.

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Самые качественные дороги находятся в Москве, где почти 100% трасс соответствуют всем нормам.

В топ-3 также вошли Ханты-Мансийский автономный округ и Краснодарский край.

В первую пятёрку также вошли трассы Челябинской области и Ингушетии.

В антирейтинге дорог лидируют Республика Марий Эл и Амурская область. Не самые лучшие трассы, по данным исследования, располагаются в Архангельской, Кировской и Волгоградской областях.