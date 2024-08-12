Эксперты подметили рост спроса на ранние бронирования авиабилетов и отелей

Россияне начали бронировать авиабилеты и отели на Новый год. Спрос на ранние бронирования вырос в четыре раза по сравнению с июлем прошлого года, сообщил сервис «Яндекс Путешествия» газете «Ведомости».

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Это подтвердили и в авиакомпании S7. В июле число забронированных авиабилетов с вылетом в новогодние праздники у перевозчика выросло в 1,5 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Похожая динамика бронирований у авиакомпании наблюдалась в 2019 году, потребительский спрос постепенно «возвращается в норму», считают там.

Почти треть ранних бронирований авиабилетов приходится на международные направления: Таиланд, Турция и Китай. Комментирует генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян:

«Относительная стабильность с курсами валют позитивно сказывается на туризме. Плюс главным, наверное, трендом 2024 года является то, что все поставщики поняли, что бесконечно повышать цены для российского рынка и, в частности, ожидать какого-то уникального положения все-таки уже не приходится. Все больше направлений открываются в плане транзита, доступных для россиян, а также мы видим картину, что ситуация со стоимостью перевозки стабилизировалась, то есть нет повышения, а по ряду направлений даже наблюдается снижение тарифов, которые получают туроператоры, поскольку больше уникальных позиций, когда рейсы выполняли всего несколько перевозчиков, нет. С другой стороны, и поставщики гостиниц тоже понимают, что конкуренция обостряется, при этом сами туристы начинают бронировать туры чуть раньше, чем по сравнению с 2023 годом, в среднем глубина сейчас уже приближается к трем-четырем неделям, хотя последние несколько лет она составляла, как правило, две-три недели максимум. Все это на фоне ситуации с открытыми направлениями — ОАЭ, Таиланд, Турция, Китай, Шри-Ланка и Египет — ведет к тому, что туристы могут заранее определиться с планами и начать бронировать свой отдых уже на новогодние праздники. Но сейчас идет бронирование ноябрьских праздников, и тем, кто это делает заранее, действительно доступны скидки около 20-30% за счет акций раннего бронирования, более выгодных тарифов на рейсах»

Акции раннего бронирования от туроператоров обычно предполагают экономию до 40% от стоимости. Но что касается туров по России, то пока заметной активности на новогодний сезон не наблюдается, говорит генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин:

«Мы не видим значительной активности туристов на новогодние даты и рождественские. Около 80% бронирований прошедшей недели происходят на заезды до 30 сентября. То есть туристы пока еще занимаются летним отдыхом, и должно пройти какое-то время, обычно оно наступает в середине октября, когда у туристов начинают отрабатываться новогодние темы. Пока на это нет ни времени, ни желания, ни, наверное, денег, все-таки летние поездки дорогостоящие, и финансы семьи концентрируются именно на летнем отдыхе. На даты с 25 декабря по 9 января приходится менее 1% бронирований прошедшей недели. Я допускаю, что в том сообщении у газеты речь идет о статистических погрешностях. Если у вас продажи менее 1%, любое небольшое изменение может вызвать технический, статистический прирост. Пока что время новогодних продаж не наступило. Если говорить про авиабилеты, это возможная история, поскольку билеты дорожают едва ли не быстрее, чем отдых в отелях, и туристы понимают, наверняка будет только дороже. Поэтому сейчас покупка разбивается на два этапа — покупаем билеты, а потом уже не спеша думаем, где будем жить в том месте, куда мы прилетим».

В то же время сервис «Яндекс Путешествия» назвал газете «Ведомости» самые популярные регионы для путешествий на новогодние праздники в России — Краснодарский край, Москва и Московская область.

Согласно статистике сервиса, средняя стоимость номера в российском отеле при раннем бронировании на зимние праздники выросла за год на 11%, до 8900 рублей за ночь, в зарубежном — на 60%, до 13 350 рублей.

По данным МТС Travel и Bronevik.com, средний чек при раннем бронировании отеля на Новый год через эти сервисы для России — 7,8 тысячи рублей за ночь. Выше на 13%, чем год назад.