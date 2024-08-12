На курорте «Архыз» планируют принимать группы иностранных туристов

Руководство курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии в 2025 году планирует начать принимать первые организованные группы иностранных туристов, в том числе из Ирана и Турции.

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«Если говорить о массовом привлечении иностранных туристов, то работа активно ведется. Первые туристы из Ирана уже поехали на курорты Красной поляны, горизонт стран планируется расширять — это и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты, Турция, страны Азии. Я предполагаю, что обкатают Красную поляну, и в 2025 году мы будем встречать эту аудиторию здесь», — сообщил на пресс-конференции гендиректор курорта Роман Киранчук.

По его словам, одиночные иностранные туристы уже осваивают курорт.

«Можно считать, что туристический поток иностранных туристов на курорте "Архыз" открыт», — отметил гендиректор курорта.

«Архыз» — один из популярнейших курортов России, ориентированный на активный семейный отдых. Курорт включает в себя две туристические деревни (Романтик и Лунная Поляна), 27 км трасс и 8 канатных дорог. В 2023 году «Архыз» посетили более 800 тысяч гостей, в этом году курорт планирует принять свыше 1 миллиона туристов.

Как сообщили в пресс-службе курорта порталу «Это Кавказ», в будущем зимнем сезоне стоимость сезонных ски-пассов вырастет на 25% и составит 50 тысяч рублей. При этом до конца лета сезонник можно приобрести со скидкой 20%.