На российском курорте запретили плавать с надувными кругами и матрасами

В Анапе временно запретили плавать в море с надувными кругами и матрасами, а также кататься на катамаранах из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии популярного российского города-курорта.

Уточняется, что ограничения на использование надувных плавательных средств связаны с усилением отжимного северо-восточного ветра. Жителей и гостей курорта призвали соблюдать осторожность и не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье.

Ранее толпы туристов на закрытом для купания пляже в поселке Джемете в Анапе попали на видео. Сотни россиян пришли отдохнуть на побережье, несмотря на красные флаги, которые предупреждают о запрете на купание.