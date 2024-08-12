Туристы из Анапы возвращаются с отдыха на авто или через Сочи

В пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» сообщили RT, что транспортные проблемы на южном направлении в пик сезона привели к тому, что значительная часть отдыхающих пересаживаются на автомобили или выбирают альтернативные варианты передвижения через Сочи.

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«За последнее время туристы в Ассоциацию по данному вопросу не обращались. Ситуация с билетами на железнодорожный транспорт пока не изменилась. Однако транспортные проблемы на южном направлении в пик сезона привели к тому, что значительная часть отдыхающих пересаживаются на автомобили или выбирают альтернативные варианты передвижения через Сочи», — добавили там.

Ранее в пресс-службе сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет» рассказали RT, что спрос на билеты из Анапы в Москву увеличился на 47% в период с 29 июля по 4 августа. Как добавили эксперты, на неделе с 29 июля по 4 августа средняя стоимость билета действительно возросла на 40% и составила 6389 рублей.