Эксперты объяснили высокие цены на билеты из Анапы в Москву

В пресс-службе сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет» рассказали RT, что спрос на билеты из Анапы в Москву увеличился на 47% в период с 29 июля по 4 августа. Как добавили эксперты, на неделе с 29 июля по 4 августа средняя стоимость билета действительно возросла на 40% и составила 6389 рублей.

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«Согласно данным сервиса, спрос на билеты в этом направлении действительно увеличился на 47% в период с 29 июля по 4 августа. Некоторые пассажиры могли сталкиваться с ценами на билеты, достигающими 70 тыс. рублей. Это связано с тем, что такие билеты относятся к люкс-категории, которая отличается повышенным уровнем комфорта и сервиса. Пиковыми днями по спросу стали 4 и 7 августа», — отметили в компании.

Что касается цен, то на неделе с 29 июля по 4 августа средняя стоимость билета действительно возросла на 40% и составила 6389 рублей, добавили аналитики.

«Однако на данный момент ситуация стабилизировалась. Сейчас средняя стоимость билета из Анапы в Москву составляет 5287 рублей, и такие билеты доступны даже на завтрашние рейсы. Таким образом, ситуация нормализовалась и туристы могут приобрести билеты по более доступным ценам», — заключили в сервисе.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что уехать из Анапы при отсутствии билетов на поезд можно на междугородном автобусе либо воспользовавшись трансфером до Сочи, где есть аэропорт.