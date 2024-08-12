Новая туристическая тропа появилась на Ай-Петри в Крыму

На маршруте расположено большое количество сосен Палласа, в честь которых и назвали новую тропу. Кроме того, для туристов будет доступно много видовых мест, с которых можно сделать незабываемые фотографии и просто отдохнуть.

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Для посещения новой тропы, в заповеднике необходимо получить пропуск. Такая информация была опубликована в телеграм-канале «Заповедный Крым».

Ранее администрацией Ялтинского горно-лесного заповедника с 27 июля были сняты ограничения на посещение эколого-просветительских маршрутов. Маршруты закрывались в связи с высокой пожарной опасностью.

Ранее российские туристы рассказали, что им не нравится на отдыхе в Крыму.