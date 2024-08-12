Где остановиться в Пушкинских Горах

Пушкинские Горы – одно из туристических мест Псковской области. Каждый год в любое время года сюда приезжают тысячи человек со всех уголков России, чтобы посетить могилу поэта Александра Пушкина, старинные имения Михайловское, Петровское и Тригорское, а также насладиться красотой русской природы. О том, где можно остановиться для отдыха в Пушкинских Горах, – в материале «ФедералПресс».

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Гостиница «Дружба»

Гостиница находится прямо в центре поселка Пушкинские Горы, недалеко от Святогорского монастыря и могилы поэта Александр Пушкина, рядом с парком «Лукоморье» по адресу улица Ленина, 8. Об этой гостинице Сергей Довлатов упоминает в повести «Заповедник». Она представляет собой четырехэтажное здание, построенное в 1960-х годах. Для размещения предлагаются 1–2-местные номера с ванной и туалетом.

База отдыха «Пушкиногорье»

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«Пушкиногорье» также предлагает номера с выделенными санузлами. Кроме того, там расположены три жилых корпуса с разными категориями номеров и семь деревянных коттеджей. Гости могут заказать баню и финскую сауну.

Литературный отель «Арина Р.»

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Этот уютный отель находится в 15 минутах от Михайловского. Для гостей предусмотрены русская баня с купелью, SPA-комплекс, хаммам и кедровая бочка, детская комната, детское меню и игровая площадка. Кроме того, на территории есть кафе с местной кухней «Корзинка».

Мини-отель «Усадьба Тригорская 1»

Усадьба состоит из трех гостевых домов, оформленных в теплом домашнем стиле. Гостей ждут на выбор два двухместных номера с двумя отдельными кроватями, четыре двухместных номера с одной двуспальной кроватью в каждом и три семейных номера «люкс». Кроме того, гостям предлагают финскую унгитовую, соляную и ароматическую бани. Есть небольшой, но очень приятный бассейн с гидромассажем и водопадом, уютные зоны отдыха,

Гостевые дома «Каменец»

Это комплекс уютных коттеджей, расположенных вдалеке от городской суеты на берегу живописного озера Каменец. «Каменец» имеет большую свободную территорию и дает возможность насладиться тишиной полей и лесов, спокойной водной гладью озера и красивыми природными пейзажами.

Коттеджи в деревне Шаробыки

В этой живописной деревне расположено несколько комфортабельных коттеджей разной вместимости. В них могут размещаться как семьи из 2–4 человек, так и компании до 15 человек. Для гостей предусмотрены детские площадки, баня и сауна на берегу озера, пляж с местом для купания и рыбалки, теннисный стол, бильярд. Банкетный и каминный залы дают возможность совместить культурную программу с активным отдыхом и развлечениями.

Гостевые дома «У Лукоморья»

Здесь путешественникам предлагают уютные апартаменты. Комплекс также находятся в деревне Шаробыки. Из дополнительных услуг гости могут воспользоваться русской баней, а также арендой велосипедов.

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