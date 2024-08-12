Сколько стоит доехать из Москвы до Каспийского моря по трассе M-4 «Дон»

Каспийское море в последнее время пользуется все большей популярностью у туристов. Ведь там можно отдыхать не только летом, но и в начале осени. Каспий предоставляет огромное число вариантов для отдыха, там стали открываться хорошие гостиницы и базы отдыха. И хорошие — не значит дорогие. Как можно добраться до Каспийского моря, сколько времени этой займет и в какую сумму обойдется — в материале NEWS.ru.

© РИА Новости

Зачем нужно ехать на Каспий

Каспий по ряду признаков подходит под определение озера — замкнутый водоем (да еще и крупнейший в мире), не имеющий непосредственного выхода в океан. Однако его размеры и соленость таковы, что Каспий считают все-таки морем. И да — Волга впадает именно в него.

Рассказывать, как доехать на машине до каспийского побережья Казахстана, Азербайджана, Ирана или Туркменистана, мы не будем. Путешествие в эти страны на автомобиле тоже возможно, однако у Каспийского моря можно отдохнуть и в России. Тем более вариантов для поездки может быть несколько. Например, можно поехать в район Астрахани, хотя сам город находится не на берегу Каспия.

Желающие искупаться в море предпочитают столь популярный в последние годы Дагестан. Махачкала и древнейший город России Дербент находятся как раз на побережье. А на автомобиле можно будет съездить в горы и посмотреть, например, Сулакский каньон, Самурский лес и много других красивых мест.

Август и сентябрь многими считаются идеальным временем для посещения Каспийского моря. Вода теплая, а в начале осени температура воздуха уже не такая высокая, как в июле. К тому же, в сентябре цены на жилье в регионе падают.

По каким дорогам можно добраться до Каспийского моря

Перед стартом из Москвы нужно решить, по какой дороге вы поедете. На Каспий из столицы можно доехать несколькими путями. Самым спокойным для водителя является скоростная трасса М-4 «Дон»: сначала до Ростова-на-Дону, а затем предстоит повернуть в сторону Дагестана по трассе Р-217 «Кавказ».

Второй путь лежит по бесплатной трассе P-22 «Каспий», которая начинается неподалеку от Каширы и соединяет столичный регион с такими городами, как Тамбов, Волгоград и Астрахань.

Согласно данным навигационных систем, если ехать по М-4 «Дон» и P-22 «Каспий», то общее время в пути от Москвы до Дагестана — около 24–25 часов. Поэтому рассчитывать одолеть это расстояние в один присест не стоит. Потребуется как минимум одна ночевка: в Ростове-на-Дону, около Армавира или Ставрополя.

Если двигаться из Москвы по бесплатной трассе P-22 «Каспий», то без ночевки тоже не обойтись. Но ночевать нужно будет, например, в Волгограде.

Если же вы путешествуете из Санкт-Петербурга, то лучше сразу запланировать две остановки. Одну в районе Воронежа, а вторую около Армавира, недалеко от Ставрополя или у Минеральных Вод. Стоимость гостиниц сильно отличается в зависимости от их уровня. Есть отели за 2–3 тыс. рублей, но есть варианты за 10–12 тыс. рублей в сутки и более. Мы для расчета возьмем стоимость 5000 рублей в сутки. Питание в дороге учитывать не будем, ведь кто-то предпочитает есть в дорогих ресторанах, а другие в путешествие берут домашние котлеты.

Сколько стоит путешествие на машине на Каспийское море

Платная дорога М-4 «Дон» до станицы Павловской в Краснодарском крае, где и надо будет уходить на Р-217 «Кавказ», обойдется в 4110 рублей при поездке с понедельника по четверг и в 4690 рублей, если ехать с пятницы по воскресенье или в праздники. Никаких скидок за плату транспондером на этой дороге не предусмотрено.

Однако транспондер лучше все-таки иметь, причем подойдет устройство любого оператора платных дрог в России. Благодаря ему вы не будете тратить время в очереди к кассам на пунктах оплаты.

Если ехать по М-4 «Дон» и Р-217 «Кавказ», то от Москвы до Махачкалы вы проедете примерно 2000 км. По бесплатной дороге P-22 «Каспий» на 200 км меньше. Но нужно учитывать, что разрешенная максимальная скорость на М-4 — это 110 км/ч. И многие водители пользуются тем, что за превышение до 20 км/ч ГИБДД не штрафует. Плюс нет светофоров и пробок. А вот на трассе «Каспий» скорость 90 км/ч, дорога проходит через населенные пункты, да и тихоходных грузовиков хватает.

Траты на бензин при поездке из Москвы в Махачкалу составят в среднем 11 000 рублей в одну сторону. Хотя тут все зависит от автомобиля и от того, как водитель управляет машиной. Если ехать на небольшом седане со скоростью 100–110 км/ч без резких ускорений, то траты можно снизить в два раза. Однако на высоком кроссовере с двигателем мощностью 140–170 л. с. при скорости 120–130 км/ч средний расход будет в районе 10 л на каждые 100 км.

Также не забываем ночевку в отелях. В итоге путь на машине из Москвы до Каспийского моря и обратно обойдется примерно в 40 тыс. рублей.

Расходы при поездке из Санкт-Петербурга будут более существенными. Добавятся еще траты за проезд из Питера до Москвы по платной дороге М-11 «Нева» и за транзит по Московскому скоростному диаметру, благодаря которому при удачном стечении обстоятельств можно проехать Москву с севера на юг за 40–50 минут (950 рублей). Да и ночевок по пути будет больше. Итого маршрут Петербург-Каспийское море туда-обратно на машине обойдется почти в 70 тысяч.

Ориентировочные траты на поездку на Каспийское море на автомобиле из Москвы и обратно:

Платная дорога: 8,8 тысячи рублей;

8,8 тысячи рублей; Топливо: 22 тысячи рублей;

22 тысячи рублей; Отель по дороге (две ночи): 10 тысяч рублей.

10 тысяч рублей. Итого: 40,8 тысячи рублей.

Ориентировочные траты на поездку на Каспийское море на автомобиле из Санкт-Петербурга и обратно:

Платная дорога: 19 тысяч рублей;

19 тысяч рублей; Топливо: 29,7 тысячи рублей;

29,7 тысячи рублей; Отель по дороге (четыре ночи): 20 тысяч рублей.

20 тысяч рублей. Итого: 68,7 тысяч рублей.

А если самолет?

В отличие от Крыма или Азовского моря, куда сейчас самолеты не летают, на Каспийское море можно прилететь на самолете. Из Москвы билеты в Махачкалу туда-обратно стоят 12–20 тыс. рублей. Из Петербурга — чуть дороже.

Можно поехать и на поезде. Купе туда-обратно — 11–15 тыс. рублей. Но нужно учитывать, что поезд идет больше полутора суток: уехав во вторник вечером, в Махачкале вы будете только в четверг утром. А из Петербурга поезд идет больше двух суток.

Так что для компании из нескольких человек (или семьи с детьми) поездка на автомобиле на Каспийское море станет экономически более оправданной, чем путешествие на самолете или поезде. К тому же наличие своей машины даст возможность осмотреть самые интересные места Дагестана и соседних республик.