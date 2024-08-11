Спрос на курорты Краснодарского края и Крыма растет

Лето уходит в закат, грядет бархатный сезон. И то что спрос на отдых в это блаженное время возрос, по мнению председателя правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Натальи Косьминой, ничего странного нет:

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"Отдых в бархатный сезон среди туристов всегда популярен, причем не меньше, чем летом", - констатирует она.

И у этого явления много причин. Кроме погоды у моря "ласковыми" становятся и цены. К концу сентября стоимость туров уменьшается на 10-20 процентов и становится более доступной. Однако такая тенденция касается не всех объектов размещения.

"До середины сентября цены на проживание в нашем отеле останутся прежними", - рассказал гендиректор сочинского четырехзвездочного отеля Александр Захаров.

И тут радует частный сектор. С 1 сентября стоимость на объекты размещения снизится на 20 процентов. Если аренда квартиры летом стоила пять-шесть тысяч рублей в сутки, то в бархатный сезон подешевеет до четырех-пяти, аренда дома - с 16-17 тысяч до 14-15.

"Это средняя цена, - отметила владелица жилья на Черноморском побережье Елена Вольная. - Конечно, есть и дороже".

Причем это касается всего Черноморского побережья.

Особенной популярностью в бархатный сезон пользуются санатории, обычно их загрузка в Сочи - 90 процентов

В бархатный сезон на юге можно сэкономить не только на проживании, но и на питании. Как правило, из-за локальных продуктов, себестоимость которых в разы дешевле. В кафе средняя цена чека на одного гостя - от тысячи рублей. Владельцы мест общественного питания все чаще открывают недорогие рестораны, а выгодные столовые, где можно и позавтракать, и пообедать, и поужинать без ущерба для кошелька. Например, обед может обойтись в 500 рублей за человека. Стоимость пляжного инвентаря осенью тоже уменьшится. А вот на развлечения, аттракционы и экскурсии цены, как правило, не снижаются.

По прогнозам экспертов, насыщенным бархатный сезон будет и в Крыму. После холодного мая и июньской неопределенности сезон-2024 раскачался, туристы поехали в Крым.

"Только за июль, - заявил глава региона Сергей Аксенов,- у нас отдохнуло свыше 1,2 миллиона человек, это на треть больше, чем в прошлом году".

В сентябре, по предварительным прогнозам, Крым примет порядка 700-800 тысяч туристов, что на 30 процентов больше, чем в предыдущем году. Это очень хороший рост. И что особенно радует отдыхающих, что до конца сентября, как заявил железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс", в Крым будут курсировать 17 поездов и две прицепные группы. То есть продолжат ходить круглогодичные поезда и практически все летние.

Цены на жилье в бархатный сезон вряд ли резко изменятся. В августе портал "Суточно.ру" предлагает номера в Ялте, а это традиционно самый дорогой город полуострова, от 2000 рублей в сутки. Средняя цена номера с панорамным окном, балконом, видом на море и недалеко от побережья - 3000-5000 рублей за ночь. В дорогом сегменте отель "Ялта-Интурист" номер стандарт стоит от 20 000 рублей. Но если вы заранее не позаботились о бронировании, не отчаивайтесь, к вам наверняка подойдут с предложением сдать жилье. И тут - как договоритесь.

Обед на двоих в местном ресторанчике с парой бокалов пива или местного сухого вина обойдется примерно в 1200-1400 рублей. Недостатка в кафе нет. Фрукты за последний месяц на крымских рынках заметно подешевели. Но в сентябре цены станут еще ниже на 20-25 процентов.

Комментарий

- Турпоток в сентябре по разным направлениям увеличится на 5-15 процентов по сравнению с сентябрем прошлого года. Обычно бархатный сезон связывают с морскими курортами - побережьем Краснодарского края, Крыма, отчасти Калининградской области. Загрузка отелей в сентябре в среднем составляет в регионах 50 процентов, то есть места есть везде, нет опасности опоздать. При этом цены на туры ниже, чем в августе. Это еще одна причина поехать на отдых в начале осени. Можно реально сэкономить и хорошо отдохнуть. Но если сравнивать цены с прошлым сентябрем, то они вырастут в Крыму на 5-6 процентов, а в других регионах на 12-15 процентов.

Подготовила Екатерина Ковалевская