В России растет спрос на винные туры

В России набирают популярность винные экскурсии. Ежегодно число путешественников, интересующихся энотуризмом, как оценивает Российский союз туриндустрии, растет на 25%. При этом спрос увеличивается как на простые экскурсии с дегустацией стоимостью от 1200 рублей, так и на дорогие энотуры с проживанием вблизи виноделен.

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Как говорит ведущий российский винный эксперт и критик, член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко, винный туризм позволяет совместить несколько интересных событий:

— Несмотря ни на какие политические и прочие события люди продолжают жить своей жизнью, ищут возможности для интересного отпуска, отдыха. И российский винный туризм — это одна из тех возможностей, когда можно в пределах страны обеспечить себе какой-то абсолютно новый интересный и ранее неизведанный опыт, побывать, посмотреть, как делается вино. С одной стороны, это чисто сельскохозяйственный отдых на природе, на свежем воздухе, во-вторых, это вино само по себе, в-третьих, архитектурная составляющая — красота, живописность этого всего, виноградники — это вообще очень красиво. Ну и наконец-то история, которую винодел всегда может рассказать, какие-то и исторические экскурсы, и еще что-то такое, то есть это многоплановый, интересный вариант провести время, получить новые впечатления и удовольствие.

— Какие проблемы и ограничения существуют для развития винного туризма в России на этот момент, и какие шаги предпринимаются, чтобы найти решения для них?

— Первое связано с тем, что у нас достаточно слабо проработаны винные маршруты. Как попасть на винодельни, с кем договариваться о приеме, это надо на конкретные сайты лезть. То есть у нас фактически эта инфраструктура очень слабо проработана. Все это можно сделать, только этим надо заниматься фактически самому. Вторая проблема состоит в том, что наш юг не так прям сильно, хорошо развит с точки зрения и общепита, и ночлега, когда вы перемещаетесь. Сейчас, конечно, самая большая проблема — это серьезные ограничения по перелетам. Это большая проблема, когда у нас остается только две точки входа на российский юг — это Ставрополь, и это Сочи, этого очень мало, это очень тяжело. Эти точки очень сильно загружены, билетов нет, билеты дорогие. Что касается перспектив, то здесь я думаю, что эта отрасль будет активно развиваться, мы увидим предложения и в числе туристических компаний, то есть пакетное предложение. Я думаю, что все это будет потихонечку появляться. Не могу сказать, что это все будет происходить стремительно, но будет.

Наибольшая концентрация российских виноделен отмечается в Краснодарском крае. Здесь находятся 34% от всех площадей виноградников в стране. Если планировать винный тур по Кубани самостоятельно, то за день можно посмотреть одну-две винодельни, а за неделю — объехать весь регион.

Посещение винодельни включает дегустацию, поэтому в регионе стала чрезвычайно распространена услуга «Трезвый водитель». Местные публикуют соответствующие объявления на «Авито», а о цене и продолжительности поездки нужно договариваться лично.