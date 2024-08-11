Какие сувениры выбирают туристы в Петербурге

В 2023 году туристы потратили в Петербурге 11,8 млрд рублей на сувениры. Наиболее популярным товаром стали открытки петербургских художников.

Также гости проявляют интерес к тематической кондитерской продукции, товарам из фарфора, сувенирам военно-морской тематики.

Другими вариантами покупок могут быть копии известных памятников, одежда и настольные игры.

Как отмечают в комитете по развитию туризма, средний чек на приобретение сувениров составил 1340 рублей за поездку, что на четверть больше, чем двумя годами ранее.