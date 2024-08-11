В центре Волгограда появится водопад с гротами

Возле бассейна «Лагуна» приступили к монтажу каркаса будущего водопада. Затем специалисты из различных стройматериалов нарастят скалы протяженностью 50 м и высотой 5 м, сообщили в дирекции парка.

По обеим сторонам скал будут оборудованы гроты, в которых можно будет проводить различные мероприятия. Между ними будет водная зона, где можно поплавать под водопадом.

Новая локация станет живописной фотозоной и новым местом отдыха для горожан и гостей областной столицы.