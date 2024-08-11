Пять самых впечатляющих канатных дорог России

Собрали локации, где можно насладиться красотой природы с высоты.

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«Канатные дороги — это не только комфортный способ добраться до вершины горы или на противоположный берег реки, но и возможность насладиться захватывающими видами. В России есть множество канаток, каждая из которых имеет свою уникальную историю и особенности. О пяти самых интересных расскажу ниже».

Нижний Новгород — Бор

Канатная дорога Нижний Новгород – Бор, соединившая два берега Волги, была открыта в 2012 году и стала первой канатной дорогой в России, которая используется для регулярного пассажирского сообщения. Её длина составляет 3661 метр, а высота подъёма достигает 94 метров. Чтобы добраться от Нижнего до Бора, провести на такой высоте придётся около 13 минут. Это гораздо быстрее, чем по земле. Да и виды с канатки отрываются потрясающие: если сесть в кабину в «золотой час», легко понять, почему Нижний Новгород называют «столицей закатов».

Пятигорск — Машук

На вершину горы Машук от её подножия поднимается одна из старейших маятниковых канаток страны: два вагончика, вмещающих по 20 человек каждый. За три минуты они доставляют пассажиров в самое романтичное и популярное место Пятигорска – на смотровую площадку, откуда открывается захватывающая панорама города.

За более чем 50 лет с первого рейса в 1971 году канатка заняла почётное место в списке достопримечательностей Кавминвод, составив компанию озеру Провал, месту дуэли Лермонтова, нарзанным ваннам и минеральным бюветам. А самую главную локацию Кавказа, Эльбрус, в хорошую погоду можно увидеть с верхней точки канатной дороги – и это ещё один повод не пропускать поездку.

«Млечный путь» в Архызе

Гондольная канатная дорога «Млечный Путь» находится в посёлке Романтик в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Она является частью горнолыжного курорта «Архыз» и состоит из двух очередей. Первая очередь длиной 1798 метров ведёт от нижней станции к средней. Вторая очередь длиной 552 метра соединяет среднюю и верхнюю станции. «Млечный путь» ведёт туристов на вершину и вниз круглый год: зимой обслуживает горнолыжные трассы, а летом доставляет пассажиров к обзорным площадкам и терренкурам.

Канатные дороги Красной Поляны

Говоря о канатках Красной Поляны, стоит уточнять, какие именно имеются в виду. Эта популярная сочинская локация объединяет сразу три горных курорта, «Роза Хутор», «Газпром Альпику» и «Красную Поляну», каждый из которых располагает собственной инфраструктурой. При этом все канатки поднимаются на один и тот же хребет Аибга, на высоту 2200-2300 метров над уровнем моря.

«Красная Поляна» предлагает три очереди гондольной канатной дороги, а также несколько кресельных. Аналогичный набор собрала и «Роза Хутор». А вот на «Газпром Альпике» работает три типа канатных дорог: кресельная, гондольная на восемь мест и 3S с огромными кабинами, в которые помещается сразу по 30 человек.

Что выбрать, каждый решает для себя. Зимой стоит ориентироваться на уровень катания и соответствующие трассы, летом – на доступность природных объектов: парка водопадов «Менделиха», ущелий, альпийских лугов и зарослей рододендрона. Отдельное удовольствие – проехать на открытой кресельной канатке золотой осенью, в бархатный сезон, и с высоты оценить потрясающее многообразие и яркость природных оттенков.

Мисхор — Ай-Петри

Трёхкилометровая канатная дорога из прибрежного Мисхора на вершину Ай-Петри поднимает пассажиров на высоту 1153 метра. Уникальность этой дороги в том, что между средней и верхней станциями нет ни одной опорной вышки – по показателю длины безопорного пролёта она внесена в Книгу рекордов Гиннесса. А угол подъёма настолько крутой, что в пути у неподготовленных пассажиров может закладывать уши. Впрочем, это неудобство компенсируют вдохновляющие виды южного берега Крыма – соснового леса Ялтинского горно-лесного заповедника и самой Ялты.