Какой регион лидирует по росту спроса у туристов в России

Осень приносит увеличение интереса к путешествиям на Дальнем Востоке: по данным сервиса «Купибилет», число купленных билетов во Владивосток выросло в три раза, в Южно-Сахалинск — в четыре, а в Курильск — в одиннадцать раз по сравнению с прошлым годом.

© runews24.ru

Калининград и Минеральные Воды также привлекательны, предлагая природные красоты и возможности для оздоровления. Екатеринбург, Махачкала и Казань интересуют туристов своей насыщенной историей и активными видами отдыха. Уфа и Челябинск завоевывают внимание благодаря живописным ландшафтам и культурным активностям.

В 2024 году, по сравнению с 2023, наблюдается рост продаж билетов: Сочи — на 7%, Махачкала — на 4%, Екатеринбург — на 2% и Минеральные Воды — на 1%. Тем не менее, в Калининград продажи уменьшились на 5%, в Москву — на 3%, а в Санкт-Петербург и Казань — на 1%. Екатерина Долгих, маркетинговый директор «Купибилет», отмечает, что осенью один из шести россиян планирует поездку в Сочи.

Ранее сообщалось, что пляж в Ливадии встречает отдыхающих пугающей пустотой.