Куда деваться российскому туристу, зажатому в тисках цен?

Сезон отпусков в разгаре.

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Нас уверяют, что внутренний туристический поток в России растет уже несколько лет. В 2023 году он стал рекордным и составил более 75 млн человек, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Согласно данным Росстата, в январе—июне 2024 года в российских отелях остановились 38,8 млн человек. Это почти на 12% больше прошлого года.

Данные от Travelline показывают, что средняя стоимость бронирования в отелях и гостиницах России выросла на 14,4% — до 6,9 тыс. рублей в сутки. Сервис бронирования отелей Ostrovok.ru свидетельствует о росте на 15% — до 5 тыс. рублей, «Яндекс Путешествия» заметили подорожание на 20% — до 5,5 тыс. рублей.

Но это очень средние цифры.

Если задаться целью забронировать номер в Краснодарском крае сейчас, то цены зашкаливают.

Так, стоимость всего 1 ночи проживания в пятизвездном отеле Manterrs Rezort Congress в Сочи стоит сейчас 27 600 рублей. Переночевать в сочинском четырехзвездном отеле «Престиж Плюс» можно за 11 400 рублей. Для более неприхотливых есть маленькие трехзвездные частные отели. Однако и там все непросто. Например, ночь в Center Plaza обойдется вам в 10 тысяч.

Но многие планируют более долгосрочный отпуск. Если это Сочи, то отдых в пятизвездном «Арфа парк отеле» обойдется вам в 2,5 млн рублей за 7 ночей, а в более бюджетном пятизвездном Swisshotel – в 420 тысяч рублей за такое же время.

Можно, конечно, поискать в Краснодарском крае отдых и еще более бюджетный. Вот, например, Анапа. Четырехзвездный, 70-х годов прошлого века постройки, пансионат «Лазурный берег» предлагает двухместный номер на 7 ночей всего за 127 тысяч рублей. Этот отель очень популярен в Анапе. Я там отдыхала в прошлом году. Впечатления остались грустные.

Если говорить о детской инфраструктуре, то обещанный в отеле батутный центр, как выяснилось, сдулся по неизвестным причинам; территория за отелем представляла собой подобие реки Нил – последствие дождей и тотального отсутствия ливневой канализации. Гольф и баскетбол функционировали по непонятному графику: как пояснили в администрации, аниматоры в дефиците. Оставались два развлечения: море и бассейн. Но и они оказались не очнь-то доступны.

Концентрация людей у бассейна и в нем была такой, что плавать было небезопасно. Чтобы найти свободный лежак, надо было занимать место едва ли не до рассвета. Причина проста: мест в отеле, как водится, было продано намного больше, чем ожидалось.

Под жилые номера были переоборудованы даже цокольные этажи: в каждом подвальном номере стояло по две двухъярусные кровати плюс детская кроватка. Такое, к слову, иногда наблюдается и в Турции в пик сезона. Если наши позаимстовали их опыт - это был не лучший вариант.

Всё могло бы сгладить море, но увы. Именно оно оказалось главным источником проблем.

Местные власти склонны во всем винить дожди и подтопления, из-за которых Краснодарский край периодически буквально тонет в канализации. Стоячую воду с ужасным запахом, которая заполняет улицы, надо куда-то девать. И технические службы отелей не придумали ничего лучше периодического ее слива на пляжи. Оттуда зловонная жижа идет в море. Хотя сток канализации в прибрежную зону в Краснодарском крае и так бьет все рекорды.

Застроенная до предела прибрежная полоса – источник загрязнения пляжей Анапы, Сочи и других городов. Итог - наплыв пациентов в анапские больницы. Больше всего детей с острыми кишечными инфекциями.

…Мне почему-то вспоминается детский отдых в Анапе: золотые пляжи, прозрачное море, никаких инфекций. Что же случилось с пляжами Краснодарского края?

Дело в том, что во времена СССР очистные сооружения тоже выводили в море. А куда ещё? В землю канализацию не пустишь – не хватит места. К тому же у моря чаще всего скальные породы – некуда и рыть. Да и всё это запросто может просочиться в грунтовые воды, в водоносный слой, что чревато эпидемиями.

Но если отправить канализационные сбросы далеко в море через трубу (например, на сотни метров), то благодаря диффузии и содержащемуся в Чёрном море огромному слою обеззараживающего сероводорода всё это растворится в воде и не достигнет берега. И в некоторых местах такие канализационные выводы были построены. Кое-где они выходили в море на 100, 200, 500 и более метров от берега.

Но проблема в том, что проложены эти трубы были ещё в 70-е годы прошлого века, то есть как минимум 50 лет назад. И где от ветхости, а где и от механических повреждений эти трубы пришли в негодность или полностью разрушились.

И потом – для кого строить, если всё сейчас частное? При СССР это делали для того, чтобы организовать санитарные зоны в районе крупнейших курортов с государственными санаториями и домами отдыха. Нынче же каждый отель решает сам, разрешать или запрещать купаться в загрязненной канализацией прибрежной зоне. А теперь задумайтесь, стоит ли такой отдых с кишечной палочкой тех денег, которые запрашивают отельеры?

Но и это еще не предел всех несчастий, связанных с Анапой. Уехать оттуда этим летом практически невозможно. Аэропорт в Анапе закрыт, остаются только железнодорожные билеты. Но прямых рейсов до Москвы нет, есть только стыковочные, с пересадкой, стоимость которых более 70 тыс. руб. с человека.

«Билетов на Москву нет, агрегаторы предлагают подписаться на рассылку и ждать. Я оставила и вот получила вариант — 73,5 тыс. руб. до Москвы с пересадкой в Ростове», — сообщила журналистам одна из «застрявших» в Анапе отдыхающих.

Мы пытались выяснить причину такой ситуации и в Российском Союзе туриндустрии (РСТ), и в Ассоциации туроператоров (АТОР), и даже у владельцев частных туркомпаний типа «Дельфин», но никто не смог дать нам ответа.

Между тем, шансы на то, что массово «застрявшие» не по своей вине в Анапе дети не успеют в школу к 1 сентября, уже очевидно.

Что касается авиабилетов, тут тоже все непросто. Цены на них в августе вырастут, причем значительно.

В начале года говорили, что цены на авиабилеты вырастут на 10%. На самом деле они выросли на 15%, потом на 17% и рост цен продолжается. Сейчас говорят, что инфляция еще даст о себе знать, плюс в стоимость авиабилета будет заложена оплата реконструкции аэропорта. Что будет дальше с ценами на авиабилеты? С таким вопросом мы обратились к эксперту международного агентства «Безопасность полетов» и основателю сервиса Run Avia Андрею Патракову.

"По моим оценкам, рост цен на авиабилеты по итогам года составит как минимум 40%. Здесь факторов очень много. Подорожавшие из-за логистики запчасти, недавно керосин авиационный достиг на бирже максимального значения по цене. А это очень большая составляющая в стоимости полета. Плюс число самолетов сокращаются, значит, сокращается предложение провозных мощностей."

«СП»: С другой стороны, население, говорят, стало чуть богаче и начинает больше летать…

— Именно внутренние перелеты и внутренний туризм стали развиваться, и спрос на авиабилеты вырос. Получается, с одной стороны, спрос растет, а предложение снижается. И это фундаментальные причины того, что цена авиабилета увеличивается.

При этом многие говорят, что авиакомпании слишком завышают цены. Но у них себестоимость растет, запчасти растут в цене, значит, стоимость обслуживания тоже растет».

Так куда деваться российскому туристу, зажатому в тисках цен?

Выяснилось, что среди туристов появился новый тренд. Россияне в 2024 году стали на 20% чаще отправляться в приключенческие и активные туры по стране, растет спрос на индивидуальные поездки и отдых на природе, организованный компаниями для своих сотрудников, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор туроператора RussiaDiscovery Владимир Мамонтов.

По его словам, к традиционно популярной у активных туристов пятерке регионов, включающей Алтай, Камчатку, Карелию, Кавказ и Байкал, добавляются новые. Например, Дагестан, который фактически стал массовым направлением. Новым направлением на карте активного (именно активного) туризма эксперт назвал и Калининградскую область.

Почти в 2,5 раза увеличился турпоток и на Северные Курилы. В моде также круизы с Сахалина и из Петропавловска-Камчатского на острова Курильской гряды. Но это в основном для тех, кто живет на Дальнем Востоке. Из Москвы или Питера лететь в те края не просто дорого, а очень дорого, год копить только на авиабилеты надо.

Для самых нереальных экстремалов туроператоры даже организуют путешествия в Арктику и на Северный полюс.

По факту это оказывается куда дешевле, чем , например, поездка в Анапу.