На форуме «МОСКВА 2030» сообщили о будущей стратегии развития туризма в столице

Градоначальник столицы Сергей Собянин уточнил, что мегаполис делает ставку на внутренний туризм. Данное направление трудно поддается экономическим и политическим колебаниям.

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При этом Москва - это открытый город для туристов со всего мира. В мэрии спрогнозировали уровень посещаемости города иностранными гражданами на уровне 6 млн человек. Этот результат в столице обещали продемонстрировать через 6 лет.

Ожидаемо, что большая часть гостей Москвы - это жители стран СНГ, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Состав туристических направлений в 2030 году будет следующим:

46% - культурно-познавательные и развлекательные туры;

14% - событийный туризм;

15% - деловой туризм;

11% - образовательный туризм;

3% - медицинский туризм;

11% - прочие цели.

В абсолютных числах поток туристов, к примеру, приехавших в Москву с целью развлечений достигнет к 2030 году 24 млн человек ежегодно.

Ранее стало известно, что Петербург с начала года принял около пяти миллионов туристов.