$87.99+1.4395.18+1.05
Почта

Форум-фестиваль «МОСКВА 2030» стал площадкой для презентации стратегии развития внутреннего и международного туризма

Градоначальник столицы Сергей Собянин уточнил, что мегаполис делает ставку на внутренний туризм. Данное направление трудно поддается экономическим и политическим колебаниям.

На форуме «МОСКВА 2030» сообщили о будущей стратегии развития туризма в столице
© runews24.ru

При этом Москва - это открытый город для туристов со всего мира. В мэрии спрогнозировали уровень посещаемости города иностранными гражданами на уровне 6 млн человек. Этот результат в столице обещали продемонстрировать через 6 лет.

Ожидаемо, что большая часть гостей Москвы - это жители стран СНГ, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Состав туристических направлений в 2030 году будет следующим:

  • 46% - культурно-познавательные и развлекательные туры;
  • 14% - событийный туризм;
  • 15% - деловой туризм;
  • 11% - образовательный туризм;
  • 3% - медицинский туризм;
  • 11% - прочие цели.

В абсолютных числах поток туристов, к примеру, приехавших в Москву с целью развлечений достигнет к 2030 году 24 млн человек ежегодно. 

Ранее стало известно, что Петербург с начала года принял около пяти миллионов туристов.

Отдых в России