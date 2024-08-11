На форуме «МОСКВА 2030» сообщили о будущей стратегии развития туризма в столице

Форум-фестиваль «МОСКВА 2030» стал площадкой для презентации стратегии развития внутреннего и международного туризма
Градоначальник столицы Сергей Собянин уточнил, что мегаполис делает ставку на внутренний туризм. Данное направление трудно поддается экономическим и политическим колебаниям.
При этом Москва - это открытый город для туристов со всего мира. В мэрии спрогнозировали уровень посещаемости города иностранными гражданами на уровне 6 млн человек. Этот результат в столице обещали продемонстрировать через 6 лет.
Ожидаемо, что большая часть гостей Москвы - это жители стран СНГ, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Состав туристических направлений в 2030 году будет следующим:
- 46% - культурно-познавательные и развлекательные туры;
- 14% - событийный туризм;
- 15% - деловой туризм;
- 11% - образовательный туризм;
- 3% - медицинский туризм;
- 11% - прочие цели.
В абсолютных числах поток туристов, к примеру, приехавших в Москву с целью развлечений достигнет к 2030 году 24 млн человек ежегодно.
Ранее стало известно, что Петербург с начала года принял около пяти миллионов туристов.
Тарасова заявила, что предатель Бах принял правильное решение об уходе с поста главы МОК
Форум-фестиваль «МОСКВА 2030» стал площадкой для презентации стратегии развития внутреннего и международного туризма
Стали известны подробности пожара склада на площади 800 квадратных метров в Московском районе Петербурга