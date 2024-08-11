Туристам, попавшим в горах под камнепад, следует не паниковать, а внимательно наблюдать за траекторией полета камня, чтобы вовремя увернуться. В случае попадания под лавину, необходимо «выплывать» из нее, чтобы лавина не закрутила внутрь. Советами, как действовать в экстремальных ситуациях при восхождении в горах, с URA.RU поделился альпинист с 17-летним стажем, организатор пермской школы горного туризма Сергей Шадрин.

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«Я на своих лекциях всегда учу ребят: если в горах начали лететь камни, нужно повернуться лицом к склону горы и визуально наблюдать, куда летит камень. Во время полета он несколько раз стукается и может поменять направление — в этом момент нужно успеть отбежать, увернуться от него и спрятаться за что-либо, если есть такая возможность. Главное — не паниковать», — отмечает Шадрин.

Сохранять спокойствие альпинист советует и в случае, если в горах начала сходить лавина.

«Если так получилось, что вы попали в снежную лавину, нужно постараться, чтобы она не закрутила вас внутрь. При ее приближении необходимо как можно выше подпрыгнуть, чтобы оказаться наверху лавины и активно размахивать руками и ногами — будто плывешь и так продолжать, пока она не остановится», — рассказывает Сергей.

Если «выплыть» из лавины все-таки не удалось, альпинист рекомендует обязательно закрыть руками лицо, согнув руки в локтях. Это нужно, чтобы оставалось место для воздуха.

«Как только вы поняли, что лавина остановилась, определите, где верх, а где низ. Для этого можно пустить слюну и по ее движению понять, где верх — в ту сторону и откапывать снег руками.

С 20 июля по 3 августа Шадрин вместе с группой пермских альпинистов отправился в горы Киргизии. Пермяки остановились в альплагере «Аларча», расположенном недалеко от столицы Бишкека. На четвертый день путешествия туристы во время перехода горного перевала едва не попали под камнепад.

«В ту ночь мы спали в горах на высоте четыре тысячи метров. А ночь была очень теплая, камнепады не прекращались всю ночь. И вот, рано утром, когда мы уже выдвинулись по заданному маршруту, сошла каменная лавина. Мы поняли, что нам дальше нам лучше не идти, чтобы никто не пострадал. Мы отступили от маршрута, но зато все остались живы и здоровы», — подытожил Шадрин.