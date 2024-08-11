Зачем люди бросают вызов природе и преодолевают тысячи километров пешком

Пенка и спальный мешок — вместо кровати с ортопедическим матрасом, гречка с тушенкой, приготовленные на костре, — вместо шведского стола, ледяная вода горного озера — вместо теплого джакузи, рюкзак и треккинговые ботинки — вместо чемодана с модными нарядами и шлепанцев. Все чаще молодые девушки жертвуют комфортом в пользу возможности почувствовать единение с природой и отдохнуть от всех прелестей цивилизации. Что толкает их на этот шаг? Как они готовятся, с какими проблемами сталкиваются в дороге и что советуют тем, кто собирается в свой первый поход? Об этом «Лента.ру» поговорила с заядлыми и начинающими походницами и гидом-инструктором.

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«Когда ты понимаешь, что все можешь одна, появляется внутренний стержень»

«Я могу одна проехать по Чуйскому тракту, выйти в поход, существовать в дикой природе, пройти 30 километров в день, разложить палатку и развести костер в лесу. Когда ты понимаешь, что ты, оказывается, все это можешь одна, появляются какой-то внутренний стержень и уверенность в себе и в завтрашнем дне. Тебе в этот момент кажется, что если я это могу, значит у меня все в жизни получится», — Полина, соло-туристка.

Россиянка Полина в детстве зачитывалась романами про Тома Сойера, Робинзона Крузо и Синдбада-морехода и обожала фильм «Властелин колец», главные герои которого отправляются в долгий поход-приключение. Ее всегда завораживала сама идея куда-то ехать, идти, лететь или плыть — потому что именно в таком бесконечном движении человек, на ее взгляд, обретает настоящую свободу.

В 2023 году девушка отправилась в одиночный поход на Алтай — это был ее первый подобный опыт.

«Когда я кому-то говорю, что пошла в поход одна, многие люди не понимают, что это значит. Они думают, что я была одна и просто примкнула к какой-то организованной группе людей. Но нет, я была полностью одна. Я прилетела в Горно-Алтайск, арендовала машину, доехала до села Чибит, откуда начинается маршрут к Шавлинским озерам, и вышла в поход. Мне было невероятно страшно и тревожно. В первый день я, честно говоря, шугалась каждого шороха», — признается Полина.

Путешественница предположила, что эти чувства ей как будто были навязаны извне — семья и знакомые отговаривали девушку от такой отчаянной поездки, и их страх передался ей. Но после первой ночевки он прошел. Полина поняла, что ей нечего бояться, она уверена в себе, хорошо экипирована, знает маршрут и осознает все риски.

«У меня не было какого-то максимализма по поводу того, что я обязательно должна дойти до конечной точки. У меня не было безусловной веры в себя — что я такая всемогущая, покорю себя и эту дикую природу. В любой момент пути я была готова вернуться назад или примкнуть к какой-нибудь группе», — говорит походница.

На второй день пути Полина встретила другую девушку, которая тоже отправилась в одиночный поход с двумя собаками.

«Это действительно какой-то подарок судьбы — представьте, две сумасшедших девушки просто пошли в поход поодиночке, и в итоге на одном и том же маршруте в одни и те же даты встретились и прошли его вместе. Она, конечно, была гораздо более безумной, чем я, потому что возвращалась обратно более сложным маршрутом, да еще и с двумя собаками. Но я знаю, что она дошла», — восхитилась соло-туристка.

Во время этого одиночного похода девушка поняла, что женщины способны на многое. Еще одна важная мысль, к которой она пришла во время многочисленных путешествий по дикой природе, что поход — это отличная проверка личностных качеств человека. Как он готов работать в команде? Как поведет себя в трудной ситуации: бросит всех или будет помогать? Будет ли он мешать в дороге? Ответы на все эти вопросы придут сразу.

«У Высоцкого была строчка, я думаю, все походники ее знают наизусть: что если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так, лучше в горы его тяни, рискни. Мне кажется, многие со мной согласятся, что нужно человека тянуть в горы, чтобы проверить, на самом деле он хороший друг или плохой. По тому, как люди себя проявляют в походе, можно определить, насколько у человека вообще устойчивая психика и стойкий дух», — заключает Полина.

«У меня были мысли, что это будет последняя ночь в моей жизни»

Татьяна узнала про поход на Алтай от своей знакомой и подумала, что это отличный вариант для отпуска в конце июня. Девушка до этого ни в чем подобном не участвовала, поэтому собираться ей помогали гид, которая организовывала поезду, и ее подруга — опытная походница. Она одолжила Татьяне теплый спальник, рюкзак и треккинговые палки, поэтому потратиться пришлось только на удобные ботинки.

Туристка шла с группой из девяти человек к подножию Белухи через перевал Каратюрек. Маршрут был рассчитан на 11 дней. Походники вышли из поселка Кучерла и на третий день к вечеру уже поставили лагерь у Аккемского озера с видом на Белуху. С погодой путешественникам не очень повезло: лето в том году задержалось, во многих местах лежал снег, часто шел дождь, а ночью температура опускалась до нуля. Несмотря на это, участникам похода удалось увидеть много красивых пейзажей.

В ночь перед самым сложным переходом через перевал на высоте 3060 метров группа разбила лагерь у так называемой «Каменной избы». Вечером началась гроза, и туристы практически не сомкнули глаз в ту ночь.

«Палатка металась из стороны в сторону из-за сильных порывов ветра. Было страшно от раскатов грома и ярких молний. В какой-то момент у меня даже были мысли, что это будет последняя ночь в моей жизни. А совсем рано утром мы на холоде собрали палатки и невыспавшиеся пошли штурмовать Каратюрек. Надо признаться, вершина казалась мне непостижимой. Но шаг за шагом мы преодолели этот путь, и на самом верху нам впервые показалась на несколько мгновений та самая Белуха», — Татьяна, туристка, отправившаяся в свой первый поход на Алтай.

Татьяна рассказывает, что спуск был тоже непростой: через снежные облака и скользкие камни. В конце концов путешественники добрались до Аккемского озера и следующие четыре дня делали радиальные выходы (выход в сторону от основного маршрута с возвращением в исходную точку) совместно с другими группами. Обратно они шли через Аккемскую тропу под проливным дождем, а последний этап пути совершили на знаменитых «шишигах» (грузовой автомобиль ГАЗ-66 повышенной проходимости).

«Еду в походе нам готовила гид, и это было очень вкусно. Иногда мы чем-то помогали, всегда мыли за собой посуду: как свою, так и общую. На завтрак была каша с орехами, на обед — перекусы в виде хлебцев с паштетами, протеиновые батончики и сыр-косичка, на ужин — гречка, макароны или рис и какие-то сублимированные продукты специально для походов. Пару раз у нас даже был суп. Одна из участниц предложила собрать в горах еще молодой иван-чай, и мы сделали из него божественно вкусный салат», — вспоминает россиянка.

Уроки, которые она вынесла из своего первого похода: важно учесть количество и качество теплой одежды, жизненно необходимо научиться правильно нести рюкзак до начала похода, как и поддерживать свое здоровье и физическую форму и быть внимательным к своему состоянию.

«Самое тяжелое — это, конечно, преодоление себя, физическое и эмоциональное. Когда плечи ноют, ноги забиты, тебе холодно, и ты очень жалеешь себя, но продолжаешь идти. Я много нового узнала о себе в этом походе, и для меня это был достаточно сложный опыт как для новичка. Но я убеждена, что в подобных путешествиях ты получаешь ни с чем не сравнимые впечатления», — считает Татьяна

Девушка признается, что больше всего ей запомнились на Алтае могущество природы, тишина гор, отсутствие суеты, какой-либо связи с внешним миром и навязчивых мыслей, а еще вкуснейшая вода из любого родника и горной речки.

«Нам пришлось ночевать в сарае для копчения рыбы»

Любительница походов Виктория признается, что это увлечение у нее появилось в детстве. Еще до школы она ходила в уральские леса, а потом походы стали частью ее жизни. Больше всего ей нравятся северные виды: Карелия и Норвегия.

«Я люблю горы и вообще природу, а туда из отеля сложно попасть», — объясняет путешественница свой выбор в пользу такого вида отдыха.

Самым запоминающимся походом у Виктории была поездка на велосипедах по Норвегии, которая длилась полтора месяца.

«Мы с бывшем мужем объездили Северную Норвегию, доехали до Лофотенских островов — это примерно полторы тысячи километров. Природа там, конечно, потрясающая! С погодой не повезло — в июне там было около плюс шести, и постоянные дождь и ветер. Северные олени с оленятами просто ходили вдоль дороги и перебегали ее, это было очень классно и мило. А еще мы попали в метель в горах, и нам пришлось ночевать в сарае для копчения рыбы — это было очень пугающе, но сейчас я вспоминаю с огромным удовольствием этот поход, несмотря на дикую усталость, которую часто испытывала», — рассказывает походница.

По словам Виктории, после каждого похода ей удается переосмыслить некоторые вещи.

«Ты остаешься без связи часто на несколько дней, есть много времени подумать о том, что происходит в жизни. После одиночного похода у меня было ощущение, что я вообще очень много чего могу, о чем я раньше не знала. Какое-то преодоление, столкновение с опасностью, тяжелые вещи, непредсказуемые условия — когда все это проходишь, потом думаешь: "Вау, ничего себе, оказывается, я могу это сделать!"», — Виктория, походница.

«Природная стихия может тебя просто уничтожить и не заметить этого»

«В походах все сводится к простым вещам и естественным потребностям. У тебя нет связи, ты не можешь полистать ленту в соцсетях. Ты идешь, тебе тяжело, ты думаешь: "Вот бы дойти, там будет костер, можно будет вкусно поесть, палаточку поставить, вещи посушить". Это очень хорошо прочищает голову», — Анастасия, опытная походница.

Опытная походница Анастасия, которая несколько раз была в Хибинах, на Кавказе, на Ликийской тропе в Турции и поднималась на пятитысячники, росла достаточно болезненным ребенком и даже не занималась физкультурой. Страсть к походам она почувствовала уже во взрослом возрасте, когда познакомилась со своим будущим мужем — поклонником активного отдыха на природе.

«Он меня поддержал, и мы вместе начали тренироваться и ходить в походы, которые были мне по силе. Мы начинали с легких походов — например, выходного дня. Потом уже начали планировать более длительные маршруты — на семь дней и больше. Я много от кого слышу истории в духе: "Вот, я слабая, а ты сильная, ты можешь ходить в походы, а я — нет, потому что я чем-то болею или не тренируюсь". Но я считаю, что это вопрос мотивации. Есть походы абсолютно разного уровня подготовки», — делится Анастасия.

Девушка признается, что она работает на руководящей позиции и часто устает от принятия решений, а на природе у нее получается отдохнуть от ежедневной рутины и побыть наедине со своими мыслями.

Кроме того, Анастасии нравится бывать в немноголюдных местах, наслаждаться пейзажами, «похожими на заставку Windows», и встречать на своем пути людей, близких ей по духу. Каждый поход, по ее словам, дарит какие-то особенные впечатления, но больше всего ей запомнился поход на Эльбрус, который получился одним из самых тяжелых.

Хотя обычно Анастасия с мужем сами планируют маршруты, в этот раз они решили отправиться покорять пятитысячник в составе коммерческой группы с профессиональным гидом. Туристы поднимались на Эльбрус с севера, их маршрут занимал около десяти дней. Однажды вечером начался сильный дождь, молодые люди поставили палатку, спрятались в ней и решили перекусить после тяжелой дороги.

«Мы были на высоте около 3000 метров. Гром с грозой гремели прямо над нами, сверкали молнии, был очень сильный ветер. Нам приходилось буквально держать палатку, потому что ее все время шатало. Мы переживали, что она сложится или сломается. Это было очень впечатляюще. От этого буйства природы ты понимаешь, что ты вообще никто на этой планете. И насколько сильна природная стихия, что она просто может тебя уничтожить и не заметить этого», — Анастасия, опытная походница.

Путешественница признается, что через несколько дней во время восхождения из-за недостатка кислорода ей стало значительно тяжелее передвигаться. Из базового лагеря на высоте 3800 метров группе предстояло добраться до высоты 5600 метров, и путь занял около десяти часов.

«Это просто очень медленное монотонное движение вверх в холоде. Ты идешь и развлекаешь себя в своей голове — поешь песни, еще что-то делаешь, потому что разговаривать тяжело, для этого нужен кислород. Для меня самыми тяжелыми были последние метров 200 вверх, я просто не могла идти. Я остановилась и поняла, что мне не хватает сил. И мой муж и гид вдвоем поддерживали меня, подбадривали и уговаривали. В итоге мы делали 10-15 шагов и останавливались подышать. В конце концов мы дошли до вершины, но, к сожалению, я там ничего не увидела, потому что в тот момент Эльбрус затянуло облаками. Но наверху уже стояла вся наша группа, которая нас ждала, и все они начали мне аплодировать. Для меня в тот момент это очень много значило», — делится впечатлениями от восхождения на Эльбрус Анастасия.

Девушка больше не представляет своей жизни без походов и сравнивает этот досуг с медитацией.

«Такие вылазки на природу позволяют мне сфокусироваться на самом важном, что есть в моей жизни. Именно в походах я осознаю, что ценно и о чем я часто забываю. Это позволяет мне менять приоритеты по отношению ко всему, что происходит», — говорит она.

По словам Анастасии, благодаря походам она поняла, насколько она на самом деле сильный человек, и теперь ей хочется и дальше развиваться в этой области — пойти учиться скалолазанию, чтобы открывать для себя новые неизведанные места.

«Вдоль реки стоят скрещенные весла, камни и таблички с именами невыживших людей»

«Какой путь у пляжного отдыха? Такси, самолет, трансфер. Какой путь у похода? Такси, самолет, трансфер по бездорожью в кузове и километры пешком, на катамаране, байдарке, каноэ, лыжах. Тысячи шагов по лесам, полям, горам, где палатка — комната, спальник — кровать, река — ванна, водопад — душ, а земля — стол. И как награда за все пройденные тропы, взятые вершины, промокшую под дождем одежду, накачанные под рюкзаком плечи и ноги — необъятные красоты и виды, от которых захватывает дух», — Янина, гид-инструктор в «Погнали Трэвел».

Янина — походница в четвертом поколении. Ее прабабушка и прадедушка ходили в походы сами и привили любовь к приключениям и жизни вне четырех стен своим детям, внукам и правнукам. В 15 лет она начала ходить в походы с двоюродными дядей и тетей и в этом же возрасте пришла в турклуб, где начался ее профессиональный путь.

За прошедшие с того момента 17 лет Янина обучалась в нескольких походных школах и турклубах, прошла не одну тысячу километров пешком и еще больше проплыла на катамаране и немного на байдарке, провела сотни ночей под звездным небом вдали от цивилизации и даже успела из хобби и приятного времяпрепровождения превратить это во вторую работу. Сейчас она гид-инструктор в «Погнали Трэвел» (в прошлом — Vegans Travel).

Первозданная красота природы, необъятная мощь гор и их величие, бурлящие потоки рек, небо, усеянное звездами, — Янина признается, что ни за что не променяет все это на пятизвездочные отели.

В одном из походов, во время сплава по реке Цна в Подмосковье, Янина влюбилась в своего будущего мужа.

«И неважно, что впоследствии мы не только поженились, но и развелись. Это была красивая история любви, начавшаяся на берегу реки», — признается она.

А одним из самых сложных в ее жизни стал слав по реке Умбе на Кольском полуострове третьей-четвертой категории сложности из шести.

«Идем по берегу реки, а там на целый километр стоят скрещенные весла, камни и таблички с именами не выживших на этом пороге людей, даже с прахом есть. Деморализовало? Нет. Придало понимание того, где мы», — говорит гид-инструктор.

Почти каждый день группа преодолевала непростые пороги. Гребли иногда так долго, что у участников не получалось сразу встать в конце дня с катамарана и дойти до места, где будет лагерь: ноги просто не шли.

«Помню, в один день мой гермомешок приказал долго жить. Нас прямо с утра обдало мощнейшим потоком воды, затем мы несколько часов соревновались с тучей, которая поливала нас дождем и градом, и в результате в конце дня мой рюкзак был мокрым насквозь, как и все в нем, в том числе спальник. А на улице холодно. Три часа я сушила спальник у костра. Без особого результата, конечно. Спасибо ребятам, что отдали мне на ночь всю ненужную им теплую одежду, и отдельное спасибо солнцу, что высушило мой спальник утром!» — радуется путешественница.

«Каждый поход — это маленькая жизнь, прожив которую, прежним человек уже никогда не будет», — Янина, гид-инструктор в «Погнали Трэвел».

Как подготовиться к походу и что взять с собой?

Людям, которые хотят отправиться в поход впервые, гид-инструктор Янина советует обязательно готовиться физически.

«Моя рекомендация еще со времен турклуба — бег. И бегать надо не по одному-два километра, а в среднем по десять, хотя бы пару раз в неделю», — предупреждает она.

Второй важный момент, который отмечают все опытные путешественники, — грамотно подобранное снаряжение. Ни в коем случае не стоит экономить на рюкзаке, ведь от него зависит здоровье спины, легкость и комфорт пути. Покупать рюкзак лучше не онлайн, а самому в магазине, поскольку там специалисты помогут подобрать модель в соответствии с анатомическим строением спины человека. Кроме того, во многих магазинах можно попробовать походить с рюкзаком с весом и по разным типам поверхностей.

Соло-туристка Полина рекомендует заранее составить чек-лист всех необходимых вещей и еды и в соответствии с ним собрать рюкзак. Такие списки есть у компаний вроде «Спортмарафона», «Альпиндустрии» или в интернете.

«В походе ты тащишь на себе буквально весь свой дом: рюкзак весит 15-20 килограммов, и очень важно, как он собран и что в нем лежит. Поэтому, мне кажется, основная трудность во время похода — это то, как ты себя соберешь, а все остальное уже тебе будет нестрашно», — предупреждает она.

70-90 литров оптимальный объем рюкзака для женщины. Для мужчины — 90-110 литров

Не лишними в пешем походе будут непромокаемая накидка, которая защитит рюкзак снаружи, и герметичный мешок, который поможет вещам оставаться сухими внутри.

Крайне важно подобрать в поход правильную обувь: обязательно треккинговые ботинки.

«Походные ботинки должны быть дорогими, качественными, которые прослужат много-много лет. Мои ботинки у меня уже пять лет, и с ними до сих пор ничего не случилось. Это такая серьезная хорошая инвестиция на долгий срок», — поясняет соло-туристка Полина.

По ее словам, сильно помогут в дороге треккинговые палки. Кроме того, чем легче будут палатка, спальник и коврик, тем легче будет идти.

«Не набирайте лишних вещей. Поверьте, на подъеме в гору вы будете хорошо ощущать каждый грамм!» — делится опытом Янина.

Из одежды понадобятся сменные футболка, носки и нижнее белье, вещи, в которых можно будет проводить большую часть активного дня, хлопковые нательные вещи для сна, головные уборы и перчатки для защиты от дождя и ветра, солнцезащитные очки, термобелье и флисовая кофта, непромокаемая куртка или ветровка. Другая полезная экипировка: горелка, газовые баллоны, компактный набор посуды, котелок, термос и аптечка, собранная с учетом персональных особенностей человека, аллергий и заболеваний.

«Аптечку обязательно надо брать. И важно, чтобы люди понимали, что с ней делать. То есть заранее тщательно подобрать нужные лекарства, узнать, как пользоваться нитроглицерином, жгутом, что делать, если вдруг кому-то станет плохо или кто-то получит травму ноги, это вообще очень частая история. Желательно, чтобы навыки первой помощи были у нескольких человек», — считает опытная походница Анастасия.

Она также рекомендует идти в поход только с проверенными людьми и договариваться с ними «на берегу» о том, что предстоит перенести в пути, самостоятельно изучить местность даже во время коммерческих походов с гидом, скачать ее офлайн-карту и узнать, какие животные могут попасться по дороге и как от них спастись.

«Если это какая-то местность, где водятся медведи, нужно почитать, что делать при встрече с диким животным, и купить какие-то вещи, которые тебя обезопасят, — например, растяжки от медведя, которые будут предупреждать, что он идет, и фальшфайер [пиротехнический сигнальный огонь]. Также надо уносить куда-то еду из палатки, чтобы звери не унюхали ее и не разгромили там все», — Анастасия, опытная походница.

Туристу, особенно новичку, стоит помнить, что в походе даже невысокой сложности всегда придется сталкиваться с трудностями.

«Сегодня может быть проливной дождь, а завтра — палящее солнце. Тропа, по который ты шел и которая четко отмечена на карте, вдруг может исчезнуть. Можно не рассчитать силы и идти или плыть до самой поздней ночи. Брод может оказаться по пояс или даже по шею. Даже дикие коровы могут растоптать твою палатку и съесть твою еду, пока ты, покинув лагерь всего на несколько часов, поднимаешься на гору. Да-да, и такое бывает!» — предупреждает гид-инструктор Янина.

Как питаться в походе?

Главные критерии при выборе походной еды — питательность и легкий вес.

«Очень важно взвешивать еду. В основном в поход берут крупы: овсянку, рис, гречку. Я в последнее время беру каши в пакетиках, которые быстро завариваются. А на ужин — сублиматы в пакетиках, готовые приемы пищи, которые быстро разогреваются на горелке. Там огромный выбор: ризотто, гречка с грибами, мясо и так далее. Главное — не брать то, что быстро портится», — советует путешественник Павел.

Гид-инструктор Янина добавляет, что в походе важно заранее продумать рацион на все дни, рассчитать вес и сбалансировать КБЖУ.

«Мой рацион обычно выглядит примерно так. Овсяная каша с кокосовой и арахисовой пастами и сухофруктами на завтрак, перекус в виде протеиновых батончиков или суп (когда маршрут это позволяет) на обед, а на ужин у меня заготовлены авторские рецепты, в основе которых — крупы и соевое мясо (звучит не очень аппетитно, но если добавить секретные ингредиенты в правильном соотношении, получаются кулинарные шедевры!)» — рассказывает она.

Маршруты для походов по России

Большой Тхач

Горный массив Большой Тхач расположен на Западном Кавказе, на границе Республики Адыгея и Краснодарского края.

«Это потрясающе красивое место всего в нескольких часах езды от Сочи. Несложный маршрут, который можно пройти дня за три, а можно растянуть на пять-шесть дней, сходить в радиальные выходы, разбив лагерь прямо под горой», — поясняет гид-инструктор Янина.

Альпинистский лагерь «Безенги»

Альпинистский лагерь «Безенги» в Кабардино-Балкарии — идеальное место для знакомства с настоящими пятитысячниками. Туристы могут жить в палатках, общем доме или отдельных номерах. На территории лагеря есть туалет, душ, столовая, медпункт, бесплатный Wi-Fi, мобильная связь, а также магазины с продуктами и снаряжением. Каждый день там организуют выходы налегке на водопады и ледники, но только с гидом. Также можно попробовать скалолазание.

Ладожские шхеры

Любителям каякинга рекомендуют побывать в Национальном парке «Ладожские шхеры» в Республике Карелия. На архипелаге сосредоточено около 650 скалистых островов и высоких обрывистых скал.

Там можно арендовать каяк и спланировать маршрут исходя из своих возможностей: можно приехать на два дня, а можно — на неделю. Если повезет, получится увидеть ладожскую кольчатую нерпу.

Хибины

Возраст крупнейшего горного массива на Кольском полуострове, по оценкам ученых, — не менее 390 миллионов лет. Это одни из старейших гор на Земле.

«Это такая Карелия на максималках. Там есть и перевалы, причем с разным уровнем сложности, и изумрудные озера, и ягоды с грибами, если ехать в августе-сентябре. Осенью местные леса начинают менять цвет и переливаются желтым, зеленым, красным и так далее», — рассказывает походница Анастасия.

Поход по этим горам осилят в том числе люди с небольшим опытом. Их высшая точка — гора Юдычвумчорр высотой около 1200 метров.

Алтай

На Алтае есть как сложные маршруты с перевалами, прохождение которых требует определенной сноровки, так и короткие маршруты для тех, кто только начинает открывать для себя походный мир.

«Маршрут к Софийскому леднику не очень популярен, он вообще достаточно короткий, его можно пройти за два-три дня. Он напомнил мне Исландию. Второй, уже более известный маршрут, — к Шавлинским озерам. Там в конце на нижнем Шавлинском озере открывается вид на три вершины, которые называются Мечта, Красавица и Сказка. Наблюдать за звездным небом или за тем, как поднимается месяц из-за этих вершин, — это просто что-то с чем-то», — вспоминает соло-туристка Полина.

Третий маршрут, который она советует, — к Аккемскому озеру у подножия Белухи. По словам путешественницы, путь можно растянуть на три-четыре дня, а у самого озера получится поставить палатку на неделю, ходить налегке в радиальные выходы к долине цветов и ледникам, а по вечерам собираться к костра и петь песни под гитару.

Маршруты для походов за границей

Ликийская тропа

Ликийская тропа — протяженный маршрут в Турции длиной 540 километров, проходящий вдоль части средиземноморского побережья древней Ликии. На маршруте попадаются руины древних городов, лес, реки с огромными валунами, многокилометровый пляж с черепахами, горы, скалы и даже огни Химеры — уникальное геологическое явление, заключающееся в горении природного газа, который просачивается через трещины в скалах. Проходить весь маршрут за раз вовсе не обязательно. Неопытные туристы могут отправиться даже в однодневный поход.

Самая высокая точка на маршруте Ликийской тропы — гора Тахталы высотой 2365 метров. Можно подняться на нее на фуникулере из Кемера или пешком — с противоположной стороны.

«Восхождение займет около четырех часов. А на вершине получится насладиться стаканчиком свежевыжатого апельсинового сока. Как, впрочем, и почти на всем маршруте, так как тропа проходит через множественные поселки и кэмпинги. Но если захочется уединения, то всегда можно построить маршрут так, чтобы останавливаться на тихих полянах и в диких бухтах», — советует гид-инструктор Янина.

Непал

«Из заграничных маршрутов я бы, в первую очередь, советовала Непал. Сейчас он открыт, туда можно спокойно прилететь и сделать себе пермит», — признается соло-туристка Полина.

По ее словам, круговой маршрут вокруг Аннапурны — одно из самых красивых мест, которые она видела в своей жизни.