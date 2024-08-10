На 1000-летие Суздаля замахнутся на рекорд по самому массовому чаепитию

В течение 3 дней, с 9 по 11 августа, в Суздале проходят масштабные празднования по случаю 1000-летия этого города Золотого кольца.

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Подготовка к юбилею началась еще в 2015 году, по поручению президента Владимира Путина. За 9 лет в благоустройство исторического центра Суздаля вложено из разных источников финансирования 7,7 млрд руб. Средства пошли на ремонт дорог и тротуаров, реставрацию фасадов зданий, обустройство нового освещения, создание туристических зон и т. д. К 1000-летнему юбилею восстановлены знаменитые сады Спасо-Евфимиева мужского монастыря IV века, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как отметил побывавший сегодня на торжествах зам Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков, на мероприятия по благоустройству было направлено 247,7 млн руб. из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» (теперь он носит название «Туризм и гостеприимство. – Ред.).

Праздничные мероприятия в Суздале собрали тысячи гостей. Туристы могут побывать на ярмарке на главной площадке в ГТК «Суздаль». Там также установлена сцена, на которой выступают певцы и артисты, проводятся конкурсы для детей. Рядом с Покровским монастырем проходит фестиваль военно-исторической реконструкции, на центральной Торговой площади – иммерсивный спектакль-променад «Суздаль в кино». А на межрегиональном гастрономическом фестивале «1000 вкусов Суздаля» собираются поставить рекорд по массовому чаепитию – здесь установили двухметровый самовар объемом 300 литров, как утверждается, самый высокий в мире. Посетителей угостят местными яствами – сырами, традиционными пирогами, не обойдется, конечно, и без знаменитых суздальских огурцов.

Завтра, 11 августа, туристы приглашаются на фестиваль колокольных звонов, а также на концерт с участием ведущих оперных исполнителей России.