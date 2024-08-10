Как хорошо отдохнуть в Москве этим августом: гид по музыкальным фестивалям

Гид по главным музыкальным фестивалям августа
Этим летом москвичам скучать не приходится — в городе проходит огромное количество фестивалей на любой вкус. А вот август можно по праву назвать самым музыкальным месяцем. Именно сейчас столица удивляет обилием масштабных концертных программ. «Вечерняя Москва» узнала, где мы будем провожать лето, подпевая любимым артистам.
Рандом Фест
- Москва-Сити;
- Шмитовский пр-д, 32а стр. 1, клуб Atmosphere;
- 11 августа.
Один из самых масштабных фестивалей этого лета, который, помимо столицы, проходит еще в четырех городах России. На сцене выступят самые известные современные российские артисты в стиле рэп и хип-хоп, чьи композиции занимают первые строчки хит-парадов. Фестиваль точно оценят молодые москвичи.
Кавер-шоу
- Кропоткинская;
- Берсеневский пер., 5, стр. 2, клуб Live Stars;
- 16 августа.
Фестиваль под названием Moscow Music Peace Fest в этом году с размахом отмечает свое 35-летие. Организаторы предлагают гостям немного поностальгировать и перенестись в 1989 год, чтобы послушать в исполнении московских кавер-групп популярные песни того времени. В программе прозвучат нетленные хиты таких известных на весь мир коллективов, как Scorpions, Motley Crue, Bon Jovi, Ozzy, Cinderella и других коллективов.
Вельвет Фест
- Чеховская;
- Ул. Каретный Ряд, 3 сад «Эрмитаж»;
- 18 августа.
Яркие звезды разных поколений соберутся вместе, чтобы исполнить свои лучшие песни. Провожать лето «на большом воздушном шаре» и «танцевать, как будто рядом океан», помимо Елки и Мари Краймбрери, будут Владимир Пресняков, Uma2rmaN, Нюша, Ева Польна, Наталья Подольская, группы «Винтаж» и «Чи-Ли», Звонкий и многие другие.
Как сообщают организаторы, «Вельвет Фест» в первую очередь основан на семейных ценностях и дружбе, так что приходить на него обязательно нужно всей семьей! Дети узнают, кто когда-то был кумиром их мамы, а взрослые наконец-то увидят, на кого подписан в соцсетях их ребенок. С насыщенной программой для самых молодых гостей выступят популярные блогеры. В саду «Эрмитаж» зажгутся звезды разных поколений.
Jazzовые сезоны
- Горки Ленинские, музей-заповедник «Горки Ленинские»;
- Ул. Центральная, 1;
- 18 августа.
За 10 лет существования «Jazzовые сезоны» стали фестивалем, который по доброй традиции посещают всей семьей. В этом году событие вновь соберет десятки лучших российских и зарубежных джазовых музыкантов.
Главную сцену займут Полина Гагарина, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Илиана Санчез (Куба) и «Ритмы Гаваны». На Малой сцене зрители услышат проект виртуозного саксофониста и композитора Азата Баязитова, а также современный мультижанровый коллектив SEQUEL.
Рок-охота
- Краснопресненская;
- Ул. Дружинниковская, 18, стр. 5, стадион Академии спорта;
- 23 августа.
Любителей тяжелой музыки приглашают поохотиться. Обойдется, разумеется, без жертв. Как сообщают организаторы, международный фестиваль «Рок-охота» будет традиционно посвящен защите животных. Ведь самые брутальные рок-музыканты со всего мира призывают охотников стрелять только по мишеням в тире! На сцене выступят уже давно известные москвичам коллективы: «Тайм-Аут», «МультFильмы», Casual, «Ангел неБес», Блондинка КсЮ, а также другие музыканты.
Прямая речь
Андрей Батурин, президент Союза композиторов Евразии:
"Лето — отличное время для фестивалей. Потому что можно не ограничиваться закрытыми помещениями, а провести концерт на свежем воздухе. В больших городах, таких как Москва, крупные мероприятия в основном проходят в августе, ближе к осени, потому что люди возвращаются из отпусков. Но мы организовываем свои фестивали в туристических регионах."
Куда еще сходить?
- Под шашлычок. Фестиваль Medio Modo Summer Fest пройдет 18 августа на площадках клуба «Археология» (Новорязанская улица, 29, стр. 6). В программе — музыка, лекции, стендап, вкусный шашлык, ярмарка, мастер-классы. На сцене выступят музыканты в стиле фолк, регги;
- Посмотреть на звезды. 9–12 августа в научно-популярном пространстве Astroglamp в двух часах езды от Москвы (Тульская область, поселок Студенецкие Выселки) пройдет астрономический фестиваль INTERSTELLAR FEST. Участники будут жить в шатрах под открытым небом. Можно будет полюбоваться ярким метеорным потоком Персеид, понаблюдать за небом в десятки мощных телескопов, послушать музыку в лесу;
- Стихи с Гошей Куценко. В этом году фестиваль Короткой Новой прозы «БеспринцЫпные чтения — 2024» пройдет в саду «Эрмитаж» (ул. Каретный Ряд, 3) 10–11 августа. Гостей ждет гала-концерт, где выступят любимые артисты: Павел Деревянко, Сергей Бурунов, Гоша Куценко, Катерина Шпица;
- Мелодии из фильмов. Приглашаем вас на самое фееричное событие уходящего лета. 21 августа в Зеленом театре на ВДНХ (пр-т Мира, 119) можно будет услышать музыкальные шедевры известных неоклассиков в исполнении симфонического оркестра и в сопровождении светового шоу. Прозвучат мелодии из культовых фильмов: «1+1», «Начало», «Остров проклятых», «Интерстеллар», «Ла-Ла Лэнд», «Черный лебедь», «Хатико», «Последний самурай», мультфильма «Мадагаскар» и другие композиции.