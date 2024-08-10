Как хорошо отдохнуть в Москве этим августом: гид по музыкальным фестивалям

Этим летом москвичам скучать не приходится — в городе проходит огромное количество фестивалей на любой вкус. А вот август можно по праву назвать самым музыкальным месяцем. Именно сейчас столица удивляет обилием масштабных концертных программ. «Вечерняя Москва» узнала, где мы будем провожать лето, подпевая любимым артистам.

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Рандом Фест

Москва-Сити;

Шмитовский пр-д, 32а стр. 1, клуб Atmosphere;

11 августа.

Один из самых масштабных фестивалей этого лета, который, помимо столицы, проходит еще в четырех городах России. На сцене выступят самые известные современные российские артисты в стиле рэп и хип-хоп, чьи композиции занимают первые строчки хит-парадов. Фестиваль точно оценят молодые москвичи.

Кавер-шоу

Кропоткинская;

Берсеневский пер., 5, стр. 2, клуб Live Stars;

16 августа.

Фестиваль под названием Moscow Music Peace Fest в этом году с размахом отмечает свое 35-летие. Организаторы предлагают гостям немного поностальгировать и перенестись в 1989 год, чтобы послушать в исполнении московских кавер-групп популярные песни того времени. В программе прозвучат нетленные хиты таких известных на весь мир коллективов, как Scorpions, Motley Crue, Bon Jovi, Ozzy, Cinderella и других коллективов.

Вельвет Фест

Чеховская;

Ул. Каретный Ряд, 3 сад «Эрмитаж»;

18 августа.

Яркие звезды разных поколений соберутся вместе, чтобы исполнить свои лучшие песни. Провожать лето «на большом воздушном шаре» и «танцевать, как будто рядом океан», помимо Елки и Мари Краймбрери, будут Владимир Пресняков, Uma2rmaN, Нюша, Ева Польна, Наталья Подольская, группы «Винтаж» и «Чи-Ли», Звонкий и многие другие.

Как сообщают организаторы, «Вельвет Фест» в первую очередь основан на семейных ценностях и дружбе, так что приходить на него обязательно нужно всей семьей! Дети узнают, кто когда-то был кумиром их мамы, а взрослые наконец-то увидят, на кого подписан в соцсетях их ребенок. С насыщенной программой для самых молодых гостей выступят популярные блогеры. В саду «Эрмитаж» зажгутся звезды разных поколений.

Jazzовые сезоны

Горки Ленинские, музей-заповедник «Горки Ленинские»;

Ул. Центральная, 1;

18 августа.

За 10 лет существования «Jazzовые сезоны» стали фестивалем, который по доброй традиции посещают всей семьей. В этом году событие вновь соберет десятки лучших российских и зарубежных джазовых музыкантов.

Главную сцену займут Полина Гагарина, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Илиана Санчез (Куба) и «Ритмы Гаваны». На Малой сцене зрители услышат проект виртуозного саксофониста и композитора Азата Баязитова, а также современный мультижанровый коллектив SEQUEL.

Рок-охота

Краснопресненская;

Ул. Дружинниковская, 18, стр. 5, стадион Академии спорта;

23 августа.

Любителей тяжелой музыки приглашают поохотиться. Обойдется, разумеется, без жертв. Как сообщают организаторы, международный фестиваль «Рок-охота» будет традиционно посвящен защите животных. Ведь самые брутальные рок-музыканты со всего мира призывают охотников стрелять только по мишеням в тире! На сцене выступят уже давно известные москвичам коллективы: «Тайм-Аут», «МультFильмы», Casual, «Ангел неБес», Блондинка КсЮ, а также другие музыканты.

Прямая речь

Андрей Батурин, президент Союза композиторов Евразии:

"Лето — отличное время для фестивалей. Потому что можно не ограничиваться закрытыми помещениями, а провести концерт на свежем воздухе. В больших городах, таких как Москва, крупные мероприятия в основном проходят в августе, ближе к осени, потому что люди возвращаются из отпусков. Но мы организовываем свои фестивали в туристических регионах."

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