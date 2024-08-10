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Гид по главным музыкальным фестивалям августа

Этим летом москвичам скучать не приходится — в городе проходит огромное количество фестивалей на любой вкус. А вот август можно по праву назвать самым музыкальным месяцем. Именно сейчас столица удивляет обилием масштабных концертных программ. «Вечерняя Москва» узнала, где мы будем провожать лето, подпевая любимым артистам.

Как хорошо отдохнуть в Москве этим августом: гид по музыкальным фестивалям
© Вечерняя Москва

Рандом Фест

  • Москва-Сити;
  • Шмитовский пр-д, 32а стр. 1, клуб Atmosphere;
  • 11 августа.

Один из самых масштабных фестивалей этого лета, который, помимо столицы, проходит еще в четырех городах России. На сцене выступят самые известные современные российские артисты в стиле рэп и хип-хоп, чьи композиции занимают первые строчки хит-парадов. Фестиваль точно оценят молодые москвичи.

Кавер-шоу

  • Кропоткинская;
  • Берсеневский пер., 5, стр. 2, клуб Live Stars;
  • 16 августа.

Фестиваль под названием Moscow Music Peace Fest в этом году с размахом отмечает свое 35-летие. Организаторы предлагают гостям немного поностальгировать и перенестись в 1989 год, чтобы послушать в исполнении московских кавер-групп популярные песни того времени. В программе прозвучат нетленные хиты таких известных на весь мир коллективов, как Scorpions, Motley Crue, Bon Jovi, Ozzy, Cinderella и других коллективов.

Вельвет Фест

  • Чеховская;
  • Ул. Каретный Ряд, 3 сад «Эрмитаж»;
  • 18 августа.

Яркие звезды разных поколений соберутся вместе, чтобы исполнить свои лучшие песни. Провожать лето «на большом воздушном шаре» и «танцевать, как будто рядом океан», помимо Елки и Мари Краймбрери, будут Владимир Пресняков, Uma2rmaN, Нюша, Ева Польна, Наталья Подольская, группы «Винтаж» и «Чи-Ли», Звонкий и многие другие.

Как сообщают организаторы, «Вельвет Фест» в первую очередь основан на семейных ценностях и дружбе, так что приходить на него обязательно нужно всей семьей! Дети узнают, кто когда-то был кумиром их мамы, а взрослые наконец-то увидят, на кого подписан в соцсетях их ребенок. С насыщенной программой для самых молодых гостей выступят популярные блогеры. В саду «Эрмитаж» зажгутся звезды разных поколений.

Jazzовые сезоны

  • Горки Ленинские, музей-заповедник «Горки Ленинские»;
  • Ул. Центральная, 1;
  • 18 августа.

За 10 лет существования «Jazzовые сезоны» стали фестивалем, который по доброй традиции посещают всей семьей. В этом году событие вновь соберет десятки лучших российских и зарубежных джазовых музыкантов.

Главную сцену займут Полина Гагарина, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Илиана Санчез (Куба) и «Ритмы Гаваны». На Малой сцене зрители услышат проект виртуозного саксофониста и композитора Азата Баязитова, а также современный мультижанровый коллектив SEQUEL.

Рок-охота

  • Краснопресненская;
  • Ул. Дружинниковская, 18, стр. 5, стадион Академии спорта;
  • 23 августа.

Любителей тяжелой музыки приглашают поохотиться. Обойдется, разумеется, без жертв. Как сообщают организаторы, международный фестиваль «Рок-охота» будет традиционно посвящен защите животных. Ведь самые брутальные рок-музыканты со всего мира призывают охотников стрелять только по мишеням в тире! На сцене выступят уже давно известные москвичам коллективы: «Тайм-Аут», «МультFильмы», Casual, «Ангел неБес», Блондинка КсЮ, а также другие музыканты.

Прямая речь

Андрей Батурин, президент Союза композиторов Евразии:

"Лето — отличное время для фестивалей. Потому что можно не ограничиваться закрытыми помещениями, а провести концерт на свежем воздухе. В больших городах, таких как Москва, крупные мероприятия в основном проходят в августе, ближе к осени, потому что люди возвращаются из отпусков. Но мы организовываем свои фестивали в туристических регионах."

Куда еще сходить?

  • Под шашлычок. Фестиваль Medio Modo Summer Fest пройдет 18 августа на площадках клуба «Археология» (Новорязанская улица, 29, стр. 6). В программе — музыка, лекции, стендап, вкусный шашлык, ярмарка, мастер-классы. На сцене выступят музыканты в стиле фолк, регги;
  • Посмотреть на звезды. 9–12 августа в научно-популярном пространстве Astroglamp в двух часах езды от Москвы (Тульская область, поселок Студенецкие Выселки) пройдет астрономический фестиваль INTERSTELLAR FEST. Участники будут жить в шатрах под открытым небом. Можно будет полюбоваться ярким метеорным потоком Персеид, понаблюдать за небом в десятки мощных телескопов, послушать музыку в лесу;
  • Стихи с Гошей Куценко. В этом году фестиваль Короткой Новой прозы «БеспринцЫпные чтения — 2024» пройдет в саду «Эрмитаж» (ул. Каретный Ряд, 3) 10–11 августа. Гостей ждет гала-концерт, где выступят любимые артисты: Павел Деревянко, Сергей Бурунов, Гоша Куценко, Катерина Шпица;
  • Мелодии из фильмов. Приглашаем вас на самое фееричное событие уходящего лета. 21 августа в Зеленом театре на ВДНХ (пр-т Мира, 119) можно будет услышать музыкальные шедевры известных неоклассиков в исполнении симфонического оркестра и в сопровождении светового шоу. Прозвучат мелодии из культовых фильмов: «1+1», «Начало», «Остров проклятых», «Интерстеллар», «Ла-Ла Лэнд», «Черный лебедь», «Хатико», «Последний самурай», мультфильма «Мадагаскар» и другие композиции.
Отдых в России
Марина Жадан
Елка
Андрей Батурин
Сергей Бурунов
Ева Польна
Павел Деревянко
Игорь Бутман
Гоша Куценко
Полина Гагарина
Владимир Пресняков
Наталья Подольская
ВДНХ
Эрмитаж
Последний самурай
Мадагаскар
Чёрный лебедь
1+1
Начало
Остров проклятых
Интерстеллар