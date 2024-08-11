Роспотребнадзор отреагировал на ситуацию с клопами в Анапе

В отелях Анапы ищут клопов. Провести проверку в объектах размещения поручил Роспотребнадзор сотрудникам своего территориального управления на курорте. Так активно в ведомстве отреагировали на публикацию в СМИ. В публикации речь шла о некоем единичном случае, но, судя по заявлениям, проверить решили всех.

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На проблему с кровососущими пожаловались якобы покусанные туристы в неназванной, но «вполне приличной за 7500 за ночь» гостинице курорта. Гости из Томска на утро обнаружили на своем теле следы от укусов и пожаловались на ресепшен. Им предложили переселиться в номер более низкой категории, но без гарантии, что там клопов не окажется. Посовещавшись, отдыхающие решили не менять шило, а купить специальное средство от вредителей, распылить и допоздна гулять по Анапе.

Когда именно произошел случай, не сообщается, а вот СМИ о нем рассказали в эти выходные. Новость из одного издания оперативно растиражировали. После чего администрация курорта поспешила заверить, что глобальных проблем в Анапе нет:

«Ни от отдыхающих, ни от отельеров мы жалоб не получали».

Похоже, это заявление не помогло.

Новость активно обсуждают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома»:

«Ну пусть проверят. Для проформы тоже хорошо».

Многие из них не склонны преувеличивать масштабы беды и винить отельеров:

«Такая живность может появиться абсолютно в любой гостинице. И привозят ее, как правило, именно постояльцы, даже не подозревая об этом».

Ранее TourDom.ru писал, что российскую туристку покусали клопы в 4* отеле Кемера.