Большинство россиян планируют провести осенний отдых внутри страны

Большинство российских путешественников собираются провести осенние отпуска в поездках по стране, рассказали RT представители туристической отрасли. Среди наиболее популярных направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ростов-на-Дону и Краснодарский край. Высокий спрос на бронирование отелей, перелётов и ж/д билетов по России эксперты объясняют улучшением качества инфраструктуры отечественных курортов и более доступными ценами в сравнении с зарубежными маршрутами.

Предстоящей осенью большинство путешествующих россиян собираются провести отпуск в поездках по стране. Как рассказали RT представители сервиса OneTwoTrip, почти две трети (61%) запланированных на период с сентября по ноябрь перелётов приходится на долю внутренних направлений.

Наибольшей популярностью в бархатный сезон у туристов пользуются Москва (18% от общего числа авиабронирований), Сочи (16%), Санкт-Петербург (11,5%), Калининград (5,4%) и Минеральные Воды (3,7%). Помимо этого, ряд путешественников выбирают для отдыха Адлер, Краснодар и Ростов-на-Дону, свидетельствует статистика приобретённых железнодорожных билетов.

По числу отельных бронирований в список самых востребованных направлений также входят Анапа, Витязево, Геленджик, Казань, Нижний Новгород и Сириус, о чём RT сообщили в компании «Яндекс Путешествия». Нередко туристы предпочитают останавливаться и в гостиницах Владивостока, Кисловодска, Махачкалы и ряда других городов, добавили в сервисе «Островок».

«На долю внутренних направлений приходится 76% от общего объёма бронирований отелей. За последний год сильнее всего вырос спрос на проживание в Екатеринбурге (+51%), Ростове-на-Дону (+50%), Калининграде и Зеленоградске (+45%), Анапе (+36%), Сочи (+34%), Пятигорске (+31%) и Москве (+30%)», — рассказали RT в пресс-службе организации.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, традиционно многие отдыхающие выбирают курорты Краснодарского края и Крыма, где купальный сезон продолжается вплоть до середины октября. Причём, как правило, после сентября проживание на черноморском побережье вместе с дорогой дешевеет примерно на 10%, что дополнительно привлекает туристов.

«Это же касается побережья Балтики и Каспия. Кроме того, в бархатный сезон востребованы и экскурсионные туры, например, по Золотому кольцу и Серебряному ожерелью России. Также популярны речные поездки: навигация по ряду направлений идёт до ноября, а осенью купить такие туры становится легче, поскольку с окончанием лета снижается ажиотажный спрос», — рассказал Барзыкин в интервью RT.

Россияне стали активнее путешествовать по стране ещё во время пандемии, когда поездки за рубеж были ограничены из-за карантинных мер, напомнила в разговоре с RT руководитель отдела по работе с клиентами компании «Страховой брокер AMsec24» Елена Гусейнова. По её словам, резко возросший турпоток стал стимулом для гостиничного бизнеса и властей регионов строить больше туристических объектов и развивать инфраструктуру.

«Сегодня мы видим конкуренцию между регионами, которые наряду с улучшением туристической инфраструктуры предлагают всё новые развлекательные программы, специальные акции и скидки для посетителей. В результате условия для туристов становятся более комфортными, растёт разнообразие предлагаемых услуг и повышается качество обслуживания, что благоприятно сказывается на развитии туризма в стране», — объяснила Елена Гусейнова.

С оглядкой на цены

По данным аналитиков OneTwoTrip, в грядущий бархатный сезон средняя стоимость перелёта в одну сторону по наиболее популярным направлениям внутри России составляет 10 тыс. рублей. За год цены прибавили около 7%, но темпы роста остаются ниже инфляции (сейчас её уровень колеблется вблизи 9%). При этом ж/д билет в одну сторону подорожал в среднем на 5% — до 5,2 тыс. рублей.

В то же время ночь проживания в российских отелях этой осенью стоит в среднем около 4,9 тыс. рублей, что почти на 17% больше, чем год назад. Такие данные приводятся в материалах сервиса «Островок».

«Цены, конечно, выросли, но не настолько критично, чтобы люди стали отказываться от поездок. В целом осенью отдых в России в зависимости от направления стоит примерно на 10—20% дешевле, чем летом… Если же говорить о зарубежных перелётах, то их стоимость увеличилась более заметно. Это во многом связано с колебаниями валютных курсов, а также с тем, что полётных программ стало меньше. В некоторые страны теперь в принципе нет прямых рейсов, что тоже сказывается на стоимости такого отдыха», — рассказал Юрий Барзыкин.

Предстоящей осенью средняя стоимость перелёта в одну сторону по наиболее востребованным зарубежным направлениям составляет примерно 25,5 тыс. рублей, подсчитали специалисты OneTwoTrip. Это на 10% дороже по сравнению с сентябрём — ноябрём 2023-го. В то же время цена проживания в заграничных отелях практически не изменилась за последний год и по-прежнему составляет около 14 тыс. рублей за ночь.

Наряду с традиционно популярными у россиян странами ближнего зарубежья, такими как Белоруссия, Грузия и Казахстан, в этом году ещё более востребованными у туристов стали Китай, Япония, Италия и Франция, отметили аналитики сервиса «Яндекс Путешествия». Похожую картину фиксируют и в компании «Островок».