На курорте "Архыз" в 2025 году начнут строить две новые канатные дороги

Строительство двух новых канатных дорог, частично оснащенных отечественным оборудованием, планируется начать в 2025 году на всесезонном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил ТАСС гендиректор курорта Роман Киранчук.

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"Сейчас ведем проектирование. Летом 2025 года намерены приступить к строительству двух канаток, которые пойдут от "Лунной поляны" в сторону "Фестивальной". В 2026 планируем строительство еще четырех, всего шесть канатных дорог построим к 2027 году. В условиях ограничений и проблем с импортными комплектующими здесь мы переключаемся на отечественных производителей", - рассказал Киранчук.

Он отметил, что УК "Архыз" планирует расширять сотрудничество с компанией "Руслет" по поставке высокоскоростных канаток российского производства.

В 2024 году на южном склоне курорта откроют новую канатную дорогу "Орбита" протяженностью 2,2 км и пропускной способность 1,2 тыс. человек в час. Высшая точка станции канатки - 3 014 м на хребте Абишира-Ахуб.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает в себя две туристические деревни, 27 км трасс и 8 канатных дорог. Курорт в 2024 году планирует принять свыше одного миллиона туристов, в 2023 году его посетили более 800 тыс. гостей.