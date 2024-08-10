Пляжи Приморья удивили посетителей отсутствием отдыхающих

Солнечный день в Приморье – это, казалось бы, гарантия заполненных пляжей. Однако, по наблюдениям местных жителей, знаменитый Ливадийский берег встретил своих посетителей пустотой. Фотографии практически безлюдного пляжа в Ливадии, одном из популярных туристических мест Приморья, заполонили социальные сети, вызвав бурную дискуссию среди пользователей.

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Многие жители региона выразили удивление, отмечая, что в такие солнечные дни пляжи обычно полны отдыхающих. В комментариях к фотографиям высказывались различные предположения о причинах такого необычного явления.

Одна из версий – туристы предпочли отправиться на Русский остров во Владивостоке, где, судя по многочисленным отзывам, наблюдается настоящий туристический бум. Огромные пробки на Чуркинском мосту, ведущем на остров, являются подтверждением этой версии.

1 августа в Приморье число подтопленных из-за паводка участков возросло до 144.