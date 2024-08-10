Специалист сообщил о росте турпотока в Карачаево-Черкесию

Туристический поток в Карачаево-Черкесию (КЧР) за шесть месяцев 2024 года составил около 1,5 млн человек, что на 10% выше показателей аналогичного периода 2023 года. Об этом сообщил ТАСС министр туризма и курортов республики Расул Текеев.

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"Положительная динамика по турпотоку сохраняется. Отрадно, что с каждым годом растет число туристов, выбирающих для отдыха нашу республику. В первом полугодии КЧР посетили около 1,5 млн человек, туристический поток по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился на 10%", - сказал Текеев.

Министр отметил, что до конца этого года КЧР ожидает более 2,2 млн туристов.

Самыми популярными местами для отдыха в Карачаево-Черкесии остаются Архыз и Домбай, туристический комплекс "Медовые водопады", Тебердинский национальный парк.