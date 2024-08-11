Волгоград вошел в топ популярных направлений для отдыха не у моря

Август – месяц в котором, по информации ТВИЛ, большинство предпочитает отдыхать на море. Однако есть люди, которые даже в августе предпочитают пресные водоемы.

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Так, на первом месте в рейтинге городов для отдыха не у моря оказалась Казань, на втором – Кисловодск, на третьем – Краснодар. В первом случае за 4 ночи отдыха туристы отдадут 4180 рублей, во втором – 3133 за 7 ночей, в третьем – 3191 за 2 ночи.

Волгоград в рейтинге оказался на четвертом месте. За 2 ночи отдыха у Волги туристы заплатят 3673 рубля.

В топе также оказались Нижний Новгород, Пятигорск, Красная Поляна, Соль-Илецк, Сортавала и Петрозаводск.