Эксперт рассказал, что необходимо для удержания турпотока внутри России

Внутренний туризм в России находится на подъеме, однако, чтобы сохранить этот турпоток в будущем, необходимо развивать курортную инфраструктуру в ставших популярными регионах, обеспечить места для проживания и подготовить квалифицированный персонал. Такое мнение высказала ТАСС замглавы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.

"Сначала ковид, а потом специальная военная операция сильно повлияли на туристические потоки. Сейчас надо обратить внимание на внутренний туризм. У нас очень выросли турпотоки внутри страны: по итогам 2023 года турпоток в России вырос на 20% - до 78 млн [туристов], а в этом году прогнозируется до 90 млн поездок, то есть увеличение еще на 12%. И поэтому сейчас уделяется огромное внимание строительству новых средств размещения", - сказала Лобач.

Она пояснила, что речь при этом идет во многом о местах размещения нового формата: это не капитальные масштабные комплексы, на строительство которых ушло бы несколько лет, а быстровозводимые модульные отели, глэмпинги, кемпинги и даже придорожные гостиницы, которые обеспечат комфорт для автотуристов, путешествующих на большие расстояния.

"Колоссальные деньги раньше выводились за пределы страны, а сейчас мы должны сделать все, чтобы они оставались внутри страны. И конечно же, первое, что нужно для этого сделать: строить инфраструктуру, новые и современные места размещения и дороги. А второе - очень серьезно заниматься кадрами, их подготовкой", - добавила депутат.

Она отметила, что очень важно обеспечить обучение новых сотрудников для туротрасли не только в вузах, но и в заведениях среднего профессионального образования.