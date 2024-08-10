Эксперты сообщили о росте интереса к круизам по рекам

Речные круизы в осенний период становятся все популярнее. Еще не поздно насладиться всеми радостями плавания по реке. Сезон навигации 2024 заканчивается лишь в конце ноября.

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Почему лучше путешествовать на теплоходе в осенний период?

Стоимость круиза снижается на 15%, а то и на 20%. Любоваться осенними пейзажами с теплохода всегда приятнее. Летний туристический ажиотаж спадает и людей становится меньше. На теплоходе пассажиров ожидает комфортная обстановка и множество развлечений.

Куда поплыть осенью на теплоходе?

Осенние речные маршруты – это живописные города вдоль Волги, такие как Казань, Кострома, Нижний Новгород, Ярославль, Тверь и многие другие. Всегда можно отправиться в круиз на выходные дни и посетить один из них.

Спешите насладиться уходящими летними днями в южных краях. Это низовья Волги и река Дон. До конца сентября действуют маршруты через такие города, как Ростов-на-Дону, Самару, Астрахань и Волгоград. TURIZM.RU