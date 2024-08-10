Сколько стоит доехать из Москвы до Азовского моря по трассе M-4 «Дон»

Россияне любят ездить на Азовское море дикарями и спать в палатках или автокемперах. Но на побережье есть современные отели, небольшие гостевые дома и туристические базы. Сколько стоит доехать до Азовского моря, по какой трассе лучше двигаться и как можно сэкономить — в материале NEWS.ru.

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Зачем ехать на Азовское море: «холодный огонь» и теплая вода

Азовское море считается самым мелководным в мире. Его глубина не превышает 13,5 метра, в среднем она составляет 7–8 метров. Благодаря этому море очень быстро прогревается — в нем можно купаться уже в мае, а летом температура воды близка к состоянию «парное молоко». Даже осенью, когда Черное море становится холодным, в Азовском плавают даже дети.

В августе во многих местах Азовского моря можно наблюдать биолюминесценцию — уникальное природное явление, которое в древности называли «холодный огонь». Суть этого природного явления заключается в способности мельчайших организмов — одноклеточного планктона ночесветки — излучать свет ночью в ответ на внешние раздражители.

Дорога М-4 «Дон»

Все побережье Азовского моря является российской территорией. По этой причине у туристов есть множество вариантов для выбора финальной точки маршрута. Из-за близости к зоне проведения СВО не все отдыхающие готовы поехать в район Мариуполя. Тем не менее можно отправиться в Таганрог, Азов, Ейск или остановиться недалеко от Тамани.

Если ехать из Москвы на автомобиле, то вне зависимости от финальной точки маршрута его основная часть пройдет по трассе М-4 «Дон», соединяющей столицу с югом страны. В 2024 году это широкая современная магистраль, которая имеет разделительные полосы, зоны отдыха и множество заправок.

Если вы хотите отправиться на север Азовского моря и жить на побережье Таганрогского залива, то нужно ехать по М-4 до Ростова-на-Дону. Можно выбрать южную часть моря и отдыхать недалеко от Крымского моста. В этом случае необходимо двигаться до Краснодара.

Почти на всем протяжении М-4 будет платной. Разрешенная скорость движения на магистрали — 110 км/ч. Пробки если и случаются, то лишь перед пунктами оплаты или на бесплатных участках, которые еще не успели модернизировать. Например, могут возникнуть сложности из-за грузовиков и медленной техники на бесплатном участке с 933-го по 1024-й километр в Ростовской области.

Путь на автомобиле из Москвы до Ростова-на-Дону займет около 12–13 часов. Еще пара часов уйдет на то, чтобы доехать от М-4 до побережья Азовского моря. Итого водителю потребуется 14–15 часов, чтобы добраться до конечной точки маршрута, не считая остановок на обед и заправки.

Если отправиться из Москвы рано утром, то можно преодолеть это расстояние за день. Тем не менее лучше ехать в «два руля» и меняться с другим водителем каждые три часа. В этом случае вы устанете гораздо меньше, что положительно отразится на безопасности поездки.

Если ехать на машине в район Темрюкского или Таманского залива и отдыхать недалеко от Крымского моста, нужно двигаться до Краснодара, после чего поворачивать в сторону Крыма. В этом случае вы проведете в дороге почти сутки. По этой причине нужно ехать на юг Азовского моря с ночевкой. Например, можно остановиться на отдых в районе Ростова-на-Дону.

Водителю не обойтись без ночевки, если он отправится на Азовское море из Санкт-Петербурга. В этом случае лучше поискать отель в Воронеже (для расчета возьмем цену ночлега в 5000 рублей, хотя есть и более дорогие и дешевые гостиницы).

Стоимость поездки: дорога, бензин и отель

Если ехать на побережье Таганрогского залива, то нужно съезжать с M-4 «Дон» в районе Ростова. С понедельника по четверг поездка будет стоить 3220 рублей. В более популярные у водителей пятницу, субботу, воскресенье или в праздники заплатить придется 3890 рублей в одну сторону.

Поездка на север Азовского моря обойдется водителю чуть дороже, так как нужно будет ехать по М-4 до Краснодара. В этом случае вы заплатите за трассу 4250 рублей (понедельник — четверг) или 5110 рублей (пятница — воскресенье). Кроме того, 350 рублей будет стоить проезд по Дальнему западному обходу Краснодара, позволяющему не стоять в пробках в городе. Общая стоимость пути составит 4600–5460 рублей в одну сторону.

Расстояние от Москвы до южного побережья Азовского моря составляет около 1500–1600 км. При среднем расходе для машины в 10 л на каждую «сотню» на топливо уйдет около 8–9 тысяч рублей. Если ехать на север, то траты на бензин будут чуть меньше — около 6–7 тысяч рублей в одну сторону.

Путешествие из Петербурга обойдется водителю дороже из-за расходов на платную трассу М-11 «Нева». Недавно был запущен в строй последний проблемный участок этой магистрали в районе Твери. Сейчас от Петербурга до Москвы можно доехать без светофоров и пробок.

Ориентировочные траты на поездку на северное побережье Азовского моря на автомобиле из Москвы и обратно:

Платная дорога: 7,1 тысячи рублей;

Топливо: 13 тысяч рублей;

Итого: 20,1 тысячи рублей.

Ориентировочные траты на поездку на южное побережье Азовского моря на автомобиле из Москвы и обратно:

Платная дорога: 10 тысяч рублей;

Топливо: 17 тысяч рублей;

Отель по дороге (две ночи): 10 тысяч рублей;

Итого: 37 тысяч рублей.

Ориентировочные траты на поездку на южное побережье Азовского моря на автомобиле из Санкт-Петербурга и обратно:

Платная дорога: 19 тысяч рублей;

Топливо: 24 тысячи рублей;

Отель по дороге (две ночи): 10 тысяч рублей;

Итого: 53 тысячи рублей.

Сколько стоит поездка на Азовское море на поезде из Москвы

Большинство аэропортов на юге России закрыты. Сочи, Минеральные Воды или Ставрополь расположены слишком далеко от Азовского моря.

До Азовского моря можно доехать на поезде. Купе из Москвы до Таганрога стоит 3,8–6,5 тысячи рублей в одну сторону. Состав с самыми дешевыми билетами идет из Петербурга во Владикавказ с остановкой в Таганроге. Но из столицы ехать нужно более суток (есть поезда, которые идут 18 часов).

На поезде можно добраться до южной части Азовского моря, например, доехать до Тамани и оттуда на трансфере — до финальной точки. Купе из Москвы стоит около 9–11 тысяч рублей. За билет туда и обратно придется заплатить около 20 тысяч.

Если ехать на Азовское море одному, то выгоднее купить билет на поезд. Однако при поездке вдвоем автомобиль является экономически оправданным решением. Кроме того, на машине можно отправиться в путешествие вдоль моря, останавливаться в разных местах и купаться на диких пляжах, куда пешком не добраться.