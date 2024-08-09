Самые бюджетные российские направления для отдыха в августе

Два курорта Краснодарского края вошли в топ-10 бюджетных направлений последнего летнего месяца. Как уточняется, оценивалась стоимость проживания на одного человека в сутки. Об этом сообщает «Царьград».

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Дешевле всего отдых обходится на Алтае, например, в Барнауле. Там ночь в гостинице стоит 1,9 тысячи рублей с человека. На втором месте находится крымский поселок Черноморское (2,3 тысячи руб. за ночь). На третьем месте – Уфа (2,5 тысячи рублей).

Четвертую позицию занимает поселок Дедеркой. В среднем стоимость бронирования жилья в августе – 2,6 тысячи рублей за ночь. На девятом месте – Кабардинка (3 тысячи рублей за ночь). Кроме того, в рейтинге оказались крымские курорты Николаевка, Керчь и Саки и два города Кавказских Минеральных вод – Ессентуки и Железноводск.