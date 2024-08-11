Количество поездов между Белгородом и Москвой увеличили

Федеральная пассажирская компания (ФПК) увеличила количество поездов между Белгородом и Москвой. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

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Дополнительные поезда из Белгорода в столицу будут ходить ежедневно с 12 по 16 августа. Отправление назначено на 01:36, а прибытие в Москву — на 16:43.

Кроме того, ФПК назначила «Ласточки» с отправлением 11 августа из Москвы и 12 августа из Белгорода.

«Поезд проследует 10-вагонным составом (вместо 5-вагонного). В такой составности поезд будет курсировать ежедневно до 30 августа», — заявили в компании.

Там подчеркнули, что цены на билеты по этому маршруту будут фиксированные.

Ранее сообщалось, что поезда «Таврия» в Крым, следующие через Курскую область, курсируют в штатном режиме. В компании «Гранд Сервис Экспресс» подчеркнули, что маршруты и расписание не меняются.