Минтранс поддержал идею создания общего черного списка пассажиров

Министерство транспорта поддержало идею создания реестра авиадебоширов в России, предложенную ранее депутатом Госдумы Надеждой Школкиной и авиакомпанией «Аэрофлот». Обсуждение вопроса состоялось сегодня во время совещания с участием также Росавиации и МВД РФ.

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Согласно нововведению, в России появится специальная база данных, куда будут вноситься лица, не соблюдающие правила безопасности на рейсе и нарушающие общий порядок на борту. Пассажиры, позволившие себе «деструктивное поведение» в самолете, автоматически попадут в реестр авиадебоширов. При повторении ситуации гражданину могут запретить перелеты на срок от года до трех.

Отметим, российские авиакомпании и сейчас имеют право не принимать на рейс пассажира, ранее нарушившего правила поведения на борту. Однако такие реестры локальные, то есть у каждого перевозчика свои. Дебошир может получить отказ от одной компании, воспользоваться услугами другой и снова устроить переполох в самолете. А если прошел год с первого правонарушения, его обязаны исключить из перечня нежелательных клиентов.

Для реализации проекта единого черного списка необходимо внести соответствующие изменения в Воздушный кодекс РФ. Поэтому инициативу еще предстоит детально проработать. Впрочем, в ведомстве заверили, что займутся этим в самое ближайшее время.

Стоит добавить, что о необходимости ввода общего списка авиадебоширов для авиакомпаний говорят еще с 2017 года. Этот вопрос неоднократно поднимался на совещаниях в Госдуме и на уровне Минтранса. Однако до практической плоскости он дошел только спустя 7 лет.