Сезонные ски-пассы на «Архызе» подорожают

Стоимость сезонного ски-пасса на горном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии этой зимой составит 50 тысяч рублей. При этом до конца лета сезонник можно приобрести со скидкой 20%.

© ТАСС

«Сезонный ски-пасс в зимнем сезоне будет стоить 50 тысяч рублей. До конца августа действует скидка 20%, в сентябре — 15%, в октябре — 10%», — сообщили «Это Кавказ» в пресс-службе «Архыза».

В прошлом году сезонный ски-пасс на курорте стоил 40 тысяч рублей. Соответственно, его стоимость вырастет на 25%.

«Сезонный фаст-трек будет стоить 100 тысяч рублей, сейчас на него также действует скидка (цена со скидкой — 85 тысяч рублей), в сентябре скидка будет такая же, как у сезонного ски-пасса, — 15%, в октябре — 10%», — добавили в пресс-службе.

При этом на курорте ввели новую систему лояльности. За покупку сезонных абонементов гости получают приветственные 300 баллов в личном кабинете и баллы за покупку: при покупке фаст-трека — 15 000 баллов, при покупке сезонного абонемента — 5 000 баллов.

В зимнем сезоне 2024−2025 «Архыз» предложит гостям новогоднюю программу в формате фестиваля электронной музыки и искусства под открытым небом ТехноTAU. Из зимних сервисов добавятся высокогорные качели, парапланы, зимой будет работать картинг на Лунной Поляне, аэростат, сноу-парк, также откроется собственный прокат горнолыжного оборудования и будет работать школа инструкторов. Кроме того, на курорте планируют провести детские и взрослые соревнования по горнолыжному спорту.

При этом количество мест размещения на «Архызе» увеличится до 4 тысяч за счет строительства и реновации отелей от резидентов, отметили в пресс-службе.

«Архыз» — один из популярнейших курортов России, ориентированный на активный семейный отдых. Курорт включает в себя две туристические деревни (Романтик и Лунная Поляна), 27 км трасс и 8 канатных дорог. В 2023 году «Архыз» посетили более 800 тысяч гостей, в этом году курорт планирует принять свыше 1 миллиона туристов.

Ранее генеральный директор курорта Роман Киранчук сообщал, что к 2027 году на территории деревни Романтик и активно строящейся Лунной Поляны планируется создать порядка 7 тысяч коллективных средств размещения. Сейчас на курорте функционирует более 2,1 тысячи мест, до конца 2024 года сдадут в эксплуатацию еще около 2 тысяч мест.