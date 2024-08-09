Туроператоры призвали планировать туры по Золотому кольцу заранее

Туроператоры готовы предложить как двухдневные, так и однодневные туры по городам Золотого кольца России, сообщила НСН Татьяна Ракулова.

© РИА Новости

Туры по Золотому кольцу России доступны россиянам круглый год, при этом туроператоры готовы предложить множество маршрутов с разным числом городов, заявила в интервью НСН председатель НКО «Объединение Автопассажирских Перевозчиков» Татьяна Ракулова.

В 2024 году «столица» Золотого Кольца России Суздаль отметит своё 1000-летие. Основные праздничные мероприятия в городе продлятся три дня – с 9 по 11 августа. По словам Ракуловой, город неизменно входит в туристические предложения разных операторов.

«Поездка по городам Золотого кольца – классический тур выходного дня, который в былые годы был популярен и у иностранцев. Ездят, как правило, автобусные туры из Центрального Федерального округа. Это популярное туристическое направление, туристические агентства предлагают разнообразие. В тур всегда входит Суздаль, Владимир, в остальном – кто из туроператоров во что горазд. Это не сезонный отдых, он доступен круглый год. В городах Золотого кольца России ограниченные возможности размещения, поэтому для выезда в выходные и праздничные дни люди стараются оформлять туры заранее», - сказала она.

Как добавила собеседница НСН, стоимость подобной поездки варьируется от 2,5 до 15 тысяч рублей на человека.

«В большом туре предусмотрено две ночевки. Бывают туры с одной ночевкой и вообще без ночевок. Стоимость тура зависит от того, что в него включено, будут ли кормить в монастырях или ресторанах, какой будет программа. Самый дешевый вариант – однодневный тур за 2,5 тысячи рублей. Самый дорогой будет стоить порядка 15 тысяч рублей на человека», - пояснила она.

Ранее сообщалось, что россияне летом 2024 года стали чаще отдавать предпочтение экологическим туристическим поездкам, рост спроса на подобные поездки составил 20%. Регионами-лидерами в сфере экотуризма стали Карелия, Алтай, Камчатка, Северный Кавказ и Байкал, напоминает «Радиоточка НСН».