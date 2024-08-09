В Новосибирской области готовят к запуску два крупных модульных отеля

В Маслянинском районе Новосибирской области готовят к открытию два крупных модульных отеля суммарно на 91 номер. Об этом в пятницу, 9 августа сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Так, по словам министра экономического развития региона Льва Решетников, до конца текущего года в Маслянино откроются первые модульные номера в отеле «Форест Кэмп». Этот отель стал победителем конкурса на получение федеральной субсидии на строительство модульных гостиниц.

В результате на склоне леса в озеристой части реки Изырак вблизи села Чупино должен появиться 51 домик «неотипи» и «баррель» с футуристическим дизайном и большими панорамными окнами.

Сейчас на месте идёт активная стройка, как сообщается, уже построены 40 домов, ведётся благоустройство территории.

Ещё один эко-отель вблизи Салаирского кряжа готовят к открытию в 2025 году. На живописной территории с холмами, покрытыми лесами, нависающими над рекой, гостей круглогодично будут принимать 40 модульных номеров разной вместимости. В летний период там будет открыт терренкур, площадки для йога-медитаций и беседки для барбекю, а в зимний – каток и другие уличные активности.

По данным правителства области, в первом полугодии 2024-го туристический поток в Маслянинский район превысил прошлогодние показатели – в зимние и весенние месяцы туда приехали более 22,7 тыс. туристов.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что стелу «Сибирь здесь» установили на границе Новосибирской области и Алтайского края.