Свердловские развалины входят в моду у туристов

В Свердловской области популярными местами отдыха постепенно становятся заброшенные здания и полузабытые поселки. Если раньше поездки туда были уделом экстремалов и любителей пощекотать нервы, то теперь на руинах устраивают фестивали, а привлечение туристов обсуждают на самом высоком уровне. О том, почему не все развалины стоит восстанавливать, где находятся самые необычные заброшенные церкви и куда ехать по следам стрельцов Ивана Грозного, – в материале «ФедералПресс».

© РИА Новости

Наследие «золотой лихорадки»

«Сперва это было просто хобби – мое и моих друзей. Мы любили путешествовать в формате поездок выходного дня – добраться до интересного места подальше от города. И, так как все мы архитекторы, нам были интересны какие-то здания, тоннели и так далее. Потом случилась пандемия, в городе гулять было нельзя, и мы начали украдкой выбираться на природу. Мы стали активно исследовать окрестности и в стороне Каменска-Уральского обнаружили большое количество архитектурных объектов, далеко не все из которых признаны памятниками. Выяснилось, что жизнь там раньше была как-то по-другому устроена, и мы начали погружаться в историю и краеведение», – рассказывает основатель проекта URALRUIN Артур Ларионов.

Исследователи увидели, что села с уникальным прошлым, архитектурным наследием и возможностью рассказать удивительные истории полузаброшены: рабочих мест там нет, территории выживают за счет дотаций из областного бюджета. Ларионов и его друзья решили, что перезагрузить экономику сел может туризм. Первые поездки были бесплатными: все желающие просто присоединялись к путешествию на своих машинах. Число поклонников росло, и молодым краеведам пришлось арендовать целый автобус.

«Изначально разработанный нами проект казался никому не нужным, он был слишком странным и необычным. Руины – это же стыдно, зачем это кому-то показывать? Но вот Колизей в Риме стоит в руинах, и его никто же не пытается починить», – говорит Ларионов.

Среди уральских «заброшек», которые не стыдно показать туристам, – бывшая фабрика «Свободный труд» в Каменском районе. Она была основана еще до революции, договоры о поставках европейского оборудования заключали на выставке в Париже, рассказывает исследователь. Другой пример – здания в селе Маминское, которое в свое время стало центром «золотой лихорадки». Жители строили дорогие каменные дома, а затем собрали деньги на возведение роскошной церкви по проекту легендарного Константина Тона. В алтарной части до сих пор сохранились списки жертвователей с указанием сумм – некоторые старатели вкладывали столько денег, что на это можно было купить стадо коров.

Сейчас церковь в Маминском восстанавливают, но архитекторы критикуют решения реставраторов. Старинные росписи там закрашивают, может пострадать и тот самый список благотворителей. По мнению Ларионова, многие старинные здания не обязательно реставрировать: достаточно вырубить лишнюю растительность и убрать мусор.

В этом году команда проекта получила грант Президентского фонда культурных инициатив на фестиваль «Не пустое место», который пройдет в Маминском уже завтра. Ларионов отмечает, что краеведы дали импульс развитию села: теперь местные жители сами проводят субботники, открыли кафе и информационный центр, строят мини-гостиницу.

«Это работает, потому что жители понимают ценность старинных руин. Прислушиваются к нам, начинают за ними ухаживать», – резюмирует исследователь.

Намоленные места

Преподаватель УрГАХУ, хозяйка образовательного проекта об архитектуре Надежда Елизарова-Бурлакова занимается темой заброшенных храмов еще с 1990-х годов. Многие из этих церквей уже восстановлены, но значительная часть находится в полупокинутых селах. В том же Каменском районе расположено село Троицкое, население которого за сто лет сократилось впятеро. Там стоит заброшенная церковь 1880 года. Она выполнена по типовому проекту, но есть нюанс: на западном фасаде изображены загадочные «солнышки», вовсе не характерные для православных храмов.

В селе Смолинском того же района и вовсе доживают свой век последние обитатели. Между тем церковь Ильи Пророка, освященная еще в 1847 году, уникальна своими фресками. Как говорит Елизарова-Бурлакова, такого объема сохранившихся дореволюционных росписей она не видела нигде на Урале. Эффектные фрески можно посмотреть и в Николаевской церкви в селе Ялунинское под Алапаевском, и в церкви Архангела Михаила в селе Новопышминское под Сухим Логом. Николаевскую церковь уже начали восстанавливать, а вот храм Архангела Михаила до сих пор стоит в руинах.

Некоторые заброшенные церкви связаны с именами известных личностей. Например, в Верхотурье до сих пор не восстановлен Иоанно-Предтеченский храм, который, по легенде, был заложен в XVIII веке знаменитым купцом, заводчиком и меценатом Максимом Походяшиным. Сейчас от здания, где Походяшин, по словам местных жителей, и похоронен, остался только первый этаж.

«Сохранились дореволюционные фотографии, в том числе Сергея Прокудина-Горского. Храм был просто потрясающий!» – говорит исследовательница.

Недалеко от Верхотурья находится и другой заброшенный памятник XVIII века – огромная Сретенская церковь в селе Прокопьевская Салда. Ее, по преданию, создали на деньги наследников первого сибирского губернатора Матвея Гагарина, казненного Петром Великим. Храм, которые строили еще при Екатерине I, лежит в руинах.

Сразу несколько церквей могут быть наследием архитектора Михаила Малахова, определившего облик Екатеринбурга в XIX веке. Это, например, Иоанно-Зачатьевский храм в кушвинском поселке Верхняя Баранча, где осталось меньше ста жителей.

Крепости первопроходцев

На Урале есть и полностью заброшенные деревни, которые могли бы привлечь туристов. Историк Андрей Ермоленко особо выделяет из них Пелым в районе Гарей – городок, существовавший с конца XVI века и покинутый последними жителями лишь в 2015 году.

«Это один из опорных пунктов на пути первой волны освоения Урала русскими. Это крепость, острог, который какое-то время был административным центром Урала, важнейшим населенным пунктом, через который проходило движение дальше в Сибирь, Даже сейчас на местном кладбище по надгробиям XIX века видно, что люди, несмотря на то, что это очень далекое место, жили там состоятельные», – рассказывает исследователь.

Так как Пелым был заброшен недавно, там до сих пор сохранились деревянные амбары – в других деревнях они уже истлели. Есть там и остатки Михаило-Архангельской каменной церкви, освященной накануне Первой мировой войны. Рядом с бывшей деревней когда-то находилась вогульская крепость, упомянутая в романе Алексея Иванова «Сердце Пармы».

Другие места, связанные с первоначальной историей освоения Урала русским народом, настолько разрушены, что интересны в основном археологам. Тем не менее некоторые из них могут стать привлекательными и для туристов, полагает Ермоленко. Это, например, Верхний Тагильский острог, остатки которого видны у горы Медведь-Камень под Нижним Тагилом. Считается, что острог основали стрельцы, которых Иван Грозный отправил из Москвы и Казани по следам похода Ермака. Недалеко от этого места уже создан этнопарк.

Ждет своих путешественников и Лозьвинский городок в районе Ивделя, мало изученный даже историками. Хотя от городка практически ничего не осталось, сочетание духа старины и природных красот вполне может привлечь отдыхающих, считает Ермоленко.