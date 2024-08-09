В России выросло число желающих отдыхать со своими животными

В России за год увеличилось число тех, кто хотел бы путешествовать со своими питомцами. В этом году так ответили 27% принявших участие в опросе, тогда как в прошлом такой ответ дали 24% респондентов.

При этом 20% оценивают поездки с домашними питомцами скорее как вынужденную меру, а половина респондентов относятся к таким путешествиям нейтрально и могут путешествовать как с животными, так и без них, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, который провёл сервис «Авиасейлс».

При этом только 7% опрошенных хотя бы иногда ездят в отпуск с домашним животным. Почти всегда берут с собой питомцев 4%.

Также выяснилось, что 26% респондентов не берут питомцев с собой, хотя и хотели бы. А 63% не планируют путешествовать с питомцами и оставляют их дома.

Ранее в комитете ветеринарии Москвы рассказали, что в июне в госветклиниках столицы оформили сопроводительные документы для перемещения 3472 домашних животных, а в целом за первые полгода 2024-го — более 13 тыс.